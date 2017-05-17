إنهيار جدار في بخعون والأضرار اقتصرت على الماديات

إنهار جدار باطوني في محلة الحامضة في بلدة بخعون – الضنية، تسبب في تضرر ثلاث سيارات كانت مركونة الى جانبه، بعد انهيار كامل الجدار فوقها، وألحق بها أضرارا كبيرة، كون الجدار يقارب طوله 15 مترا وارتفاعه 5 أمتار.

وتفقد المكان رئيس بلدية بخعون زياد جمال، ودعا رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير إلى “إرسال فريق فني للكشف على الأضرار الجسيمة ورفع الركام الذي نتج عن الإنهيار، تمهيدا لإعادة بناء الجدار لأنه يفوق قدرة البلدية على ذلك، والتعويض على الأهالي الذين تضررت أرزاقهم”.