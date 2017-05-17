كم تبلغ مصاريف المدرسة السنوية لابن ترامب؟

أعلنت ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأميركي، أن نجلهما بارون سوف يلتحق بمدرسة خاصة في ولاية ميريلاند خلال فصل الخريف المقبل، فيما يحتاج تسجيله في المدرسة إلى مبلغ ضخم جدا، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأكدت ميلانيا على أن بارون سوف يلتحق بمدرسة “St. Andrew’s Episcopal” بمدينة بوتوماك في ميريلاند، وتتراوح الرسوم الدراسية السنوية في المدرسة بين 23 ألف دولار إلى أكثر من 40 ألف دولار.

بينما تبلغ تكاليف المرحلة الدراسية المقبلة لبارون ترامب 38.590 دولارا، حسب الصحيفة.

وأنهى بارون (11 عاما) الدراسة في مدرسته الحالية الخاصة بنيويورك، وكان يعيش في المدينة مع والدته منذ تنصيب دونالد ترامب رئيسا في كانون الثاني الماضي.

وكان الرئيس ترامب ذكر أن زوجته وابنه الأصغر بارون سوف ينقلان إقامتهما إلى البيت الأبيض، بعد الانتهاء من الدراسة في مدرسته الحالية.