في سنغافورة إشتري سيارتك كالمشروبات الغازيّة

ابتكرت وكالة “أوتوبان موتورز” لبيع السيارات المستعملة في سنغافورة، طريقة جديدة لبيع المركبات الفارهة مثل فيراري وبنتلي ولامبورغيني، تشبه تلك التي تشتري بها عبوات المشروبات الغازية أو أكياس المقرمشات.

وبإمكان الزبائن في الطابق الأول من مبنى الماكينة المكون من 15 طابقا، اختيار سيارتهم المفضلة عبر شاشة تعمل باللمس، وفي خلال دقيقة تقريبا تصلهم السيارة، التي تتنوع بين حديثة فخمة وأخرى كلاسيكية.

وأعلن المدير العام للشركة غاري هونغ لـ”رويترز”، أن الفكرة تهدف إلى عرض أكبر عدد ممكن من السيارات التي يصل عددها إلى 60 سيارة داخل مساحة صغيرة.

وأضاف: “أردنا أن نحقق متطلباتنا بعرض عدد كبير من السيارات، وفي الوقت نفسه بشكل مبدع ومبتكر”.