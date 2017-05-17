بالفيديو: المقاتلة “إف 35 بي” تطلق النار لأول مرة

أظهرت لقطات مصورة الطائرة المقاتلة “إف 35 بي” الأميركية، تطلق النار لأول مرة، من جراب خاص، أثناء طيرانها.

ويسمح جراب البنادق على بطن الطائرة بخيار سحب 220 طلقة بحجم 25 مليمتر، بدلا من 20 مليمتر التي تحملها المقاتلات الأميركية حاليا، رغم أن مخزن الطلقات أصغر حجما.

وكانت طائرة “إف 35” واجهت بعض الانتقادات بسبب مدفعها، الذي يطلق 55 طلقة في الثانية، لكنه يفرغ تماما في أقل من 4 ثوان.

وتعكس خزانة طلقات “إف 35” صغيرة الحجم مستقبل الطائرات التي تناور عن قرب.