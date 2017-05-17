خاص بالصور: إشكل في بلدية الفنار… وإستقالات بالجملة

وقع اشكال منذ قليل في بلدية الفنار بين الاعضاء المستقيلين ورئيس البلدية المقال جورج سلامه مما استدعى تدخل القوى الامنية.

ويسود جو من التوتر في الفنار كما يتوقع أن ينفذ أصدقاء رئيس البلدية اعتصاماً امام البلدية رفضا لاستقالته.

واستقال خمسة اعضاء من البلدية من اصل تسعة اعضاء وهم:

زياد مسعود

فادي سلامه

وسام احوش

ايلي جبرايل عون

رفيق عون

فاصبحت البلدية بحكم المستقيلة