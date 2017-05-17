أحد أهم المطلوبين الى العدالة بجرائم سرقة سيارات وسطو مسلح في قبضة الامن

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة انها قوةٌ من مديرية بعلبك الهرمل الإقليمية في المديرية العامة لأمن الدولة داهمت وكر أحد أهم المطلوبين الى العدالة بجرائم سرقة سيارات وسطو مسلح، وتمكنت من توقيف المدعو (م.ف)، لبناني الجنسية، الذي حاول إطلاق النار على عناصر الدورية من سلاح حربي كان بحوزته.

واضافت في بيان: “قامت عناصر أمن الدولة بتوقيفه ومصادرة بندقية حربية من نوع كلاشينكوف ومسدس حربي كانا بحوزته، فضلاً عن بطاقة هوية مزورة”.

وتابعت: “كما تم ضبط سيارة نوع بيك آب مركونة داخل وكر العصابة، تستخدم في عمليات السطو المسلح. وبالتحقيق معه إعترف بقيامه بسرقة 34 سيارة من الأراضي اللبنانية ونقلها الى الداخل السوري”.

وختمت: “تبين أنّ في حقّه عدة مذكرات توقيف غيابية صادرة عن قاضي التحقيق في بعلبك. وأحيل الموقوف الى القضاء المختص”.