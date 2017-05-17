بالصور: مقتل قاتل عامل “Tonino” وشريكه بتبادل لاطلاق نار مع شعبة المعلومات

صـدر عـن المـديرية العامـة لقوى الأمن الداخلــي ـــ شعـبـة العـلاقـات العامة البلاغ التالـي:

الساعة 4,00 من فجر تاريخ 10/4/2017 وفي محلة اوتوستراد السيد هادي نصر الله، أقدم شخص مجهول على متن دراجة آلية مجهولة المواصفات على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه عمال محل Tonino وجانكيز المعدين لبيع الكريب، ما أدّى إلى إصابة مستخدمَين من المحل، تم نقلهما الى احدى المستشفيات حيث فارق احدهما الحياة.

بنتيجة المتابعة الاستعلامية، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، من تحديد هوية مطلق النار وهو اللبناني ( ع. ج، مواليد عام 1996 ) والذي تبين انه مطلوب بموجب 105 مذكرات عدلية بجرائم: قتل ، تجارة مخدرات ، محاولة قتل ، تهديد ، اطلاق نار .

على اثر ذلك قامت القطعات المختصة في الشعبة المذكورة بالمباشرة باجراءات تعقب ميداني واستعلامي مكثف بغية تحديد اماكن تواجد المذكور. تم التوصل بنتيجتها الى معطيات مؤكدة مفادها ترؤس المذكور عصابة مسلحة تقوم بترويج المخدرات على مختلف انواعها في عدة مناطق في محافظة جبل لبنان، وهو يحمل بصورة دائمة اسلحة رشاشة ومسدسات وقنابل يدوية، مستخدماً سيارات ذات زجاج حاجب للرؤية وتحمل لوحات مزورة.

وقد تبين انه يقوم بنفسه بعمليات الترويج يرافقه كل من :

– ع .ع ( مواليد عام 1988، فلسطيني)

وهو مطلوب بموجب 15 مذكرة عدلية بجرائم: محاولة قتل – تجارة مخدرات – سرقة اطلاق نار من سلاح حربي.

– ح.ح (مواليد عام 1993، لبناني)، وهو مطلوب ايضاً بموجب 4 مذكرات عدلية بجرائم سرقة ونشل ومخدرات .

بناء للمعطيات المذكورة اعلاه، وضعت الشعبة خطة دقيقة بغية توقيف المذكورين اثناء قيامهم بعملية ترويج المخدرات بعد تحديد الاماكن التي يترددون اليها، وتحديد السيارة المستعملة من قبلهم وهي نوع شيروكي لون فضي تحمل لوحة مزورة.

الساعة 21,45 من تاريخ 16/5/2017 وفي محلة عرمون، قامت قوة خاصة من شعبة المعلومات بنصب كمين محكم بغية توقيف المذكورين، وعند مرور سيارة الشيروكي ، ولدى محاولة توقيفها، لم يمتثل مستقلوها، وبادروا على الفور الى اطلاق النار بغزارة من داخلها باتجاه القوة، التي اضطرت الى الرد بالمثل، حيث قتل على الفور كل من: (ع. ج.) و(ع .ع)، فيما تم توقيف (ح.ح.) بعد ان رمى نفسه من السيارة، محاولاً الفرار في الاحراج. وقد تضررت الآليات العسكرية بسبب اصابتها بنيران العصابة.

ضبط داخل السيارة :بندقية رشاشة نوع زاخاروف عدد /2/ ، مسدس غلوك عدد /2/، /22/ ممشط من مختلف الانواع المماشط ، /4/ رمانات يدوية ، كمية كبيرة من الذخيرة (تفوق 1000 طلقة) ،/ 1624/ غرام من حشيشة الكيف، 29 علبة سيمو (دواء مخدر )، اضافة الى مبلغ قارب الــ 25 مليون ليرة لبنانية.

بالتحقيق مع الموقوف اعترف باشتراكه بترويج وتعاطي المخدرات بالاشتراك مع القتيلين، وباقدامهم على اطلاق النار باتجاه القوة في اثناء محاولة توقيفهم .

التحقيق مستمر باشراف القضاء المختص.