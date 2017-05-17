مقدمات نشرات الأخبار المسائية الأربعاء 17/5/2017

* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”:

حجب حادث جب جنين الأضواء من أمام أي حدث وأمسى حديث الناس فدفعة واحدة قضى أربعة أطفال اختناقا داخل سيارة رباعية الدفع مزودة بزجاج داكن.

وفي التحقيقات أفاد ذوو الأطفال أنهم افتقدوهم الى أن عثر عليهم داخل السيارة بسبب دخولهم إليها وإقفال أبوابها بشكل أوتوماتيكي. والأطفال الأربعة هم: زين حسين الجاسم، ياسمين صالح العزو، شهد معين الحسن، وبيان أحمد الحسن.

وفي الأمن قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن طواقم هندسية قامت بإنشاء خيمتين كبيرتين في محيط موقع رمتا في مرتفعات شبعا لأهداف تجسسية على الجانب اللبناني.

وفي السياسة رئيس المجس النيابي نبيه بري متفائل بالوصول الى إتفاق على قانون للإنتخاب مشيرا الى أن عدم الإتفاق على ذلك قبل نهاية ولاية المجلس يعني خسارة كبرى للبلد بأسره.

وفي المجلس النيابي عدلت لجنة المال والموازنة المادة السادسة والثلاثين بإلغاء مرور الزمن على تحصيل الضرائب.

وفي السرايا الحكومية مجلس الوزراء أنجز درس وإقرار بنود جدول الأعمال وأبرزها تطويع ألفي عنصر في الجيش.

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* مقدمة نشرة أخبار “المنار”:

مشكورة الحكومة على سرعة انجاز جدول أعمالها العادي جدا الا قانون الانتخاب، صدقت البنود الواحد تلو الاخر من غير ضوضاء قد تعكر صفوها. ولم يكلف الحضور أنفسهم عناء استدعاء قانون الانتخاب من خارج الجدول. كأن المهل غير ضاغطة، وكأن أمامنا متسعا من الوقت. واذا كان هناك من يهوى اللعب على حافية الهاوية، فلا يمكنه أخذ البلد الى الهاوية. والكف عن استغفال المواطن المعني الاول بتداعيات ما يجري والغائب الوحيد عما يجري. أمام هذا الواقع المتأزم الرئيس بري يذكر بالمعادلة وهي أن عدم الوصول الى اتفاق قبل نهاية ولاية المجلس يعني خسارة البلد بأسره.

البلد الذي كاد أن يضيع بأسره لو قدرت الحياة لاتفاق السابع عشر من آيار. أربعة وثلاثون عاما على اتفاق الذل الذي سقط بالضربة القاضية، في وقت تلوح في أفق المنطقة محاولات أميركية – سعودية لتوقيع اتفاق أيار الاقليمي. الرياض تحشد لترامب بعنوان قمة اسلامية – أميركية، أكثر من خمسين زعيما وقائدا عربيا ومسلما سينصتون للرئيس الاميركي وهو يحاضر فيهم في رؤيته للاسلام او بالأحرى الاستسلام قبل أن يدعوهم الى التحالف بوجه الجمهورية الاسلامية الايرانية وحركات المقاومة والممانعة في المنطقة.

فهل سيجرؤ احد من الحضور بالتذكير أن في اليمن ملايين المعرضين للموت من كوليرا العدوان، وان في فلسطين آلاف الاسرى ممن يخوضون معركة الكرامة بامعائهم الخاوية؟

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* مقدمة نشرة أخبار الـ”OTV”:

ما خلا بعض “الحرتقات” الإعلامية، والمناوشات السياسية، ليس في البلاد ما يوحي أنها مقبلة على أزمة سياسية كبرى، إذا لم يتم التوصل إلى قانون انتخاب جديد بحلول العشرين من حزيران… فكأنما ثمة قناعة غير معلنة لدى الجميع، بأن التأخير الحاصل إلى الآن، لا يعدو كونه رفعا لسقف التفاوض، قبل أن يحين موسم القطاف. فرئيس الجمهورية على تفاؤله المعهود، ورئيس الحكومة لن يقبل المس بالوحدة الوطنية، على ما شدد اليوم في مجلس الوزراء. أما رئيس المجلس النيابي، الذي استضاف اجتماعا غير ناجح مساء الأحد، فأصدر في لقاء الأربعاء إشارات إيجابية واضحة، عسى أن تلتقط في الأيام المقبلة، ليبنى عليها مسار تفاوضي جديد.

أما شكل المسار، سواء اتخذ معاودة اجتماعات اللجنة الوزارية سبيلا، أو ذهب في اتجاه لقاءات ثنائية تسهل الحلول، فينبغي ألا يضل بوصلة تحويل جلسة التاسع والعشرين من الجاري مناسبة لتتويج الاتفاق على القانون الجديد بإقراره في مجلس النواب، وليس العودة إلى التداول باحتمال التمديد، الساقط بكل المعايير…

هل تتفوق الإيجابية؟ أم تسود الحرتقات والمناوشات؟ في ملف بيار الحشاش، نجح الخيار الأول. أما في ملف القانون، فالكرة في ملعب من حال حتى اللحظة دون بلوغ المسارات المتقدمة على اختلافها، الهدف المنشود.

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* مقدمة نشرة أخبار “المستقبل”:

ما أشبه أطفال جب جنين بأطفال برالياس مسافة دقائق بين البلدتين ومسافة أقصر بين موت اربعة أطفال مختنقين داخل صندوق سيارة في جب جنين، كانوا يلعبون الغميضة على ما يبدو وبين موت عشرات الأطفال وإصابة المئات بالسرطان في برالياس، بسبب تلوث بلدتهم وعشرات البلدات الأخرى، بسموم نهر الليطاني.

لعبة الاختناق داخل صندوق مقفل يصر البعض على ممارستها في قانون الانتخاب، رغم تعميم الأجواء الإيجابية من عين التينة بأن التواصل بين الجميع مستمر لتفادي الفراغ، بحسب رئيس مجلس النواب نبيه بري.

أما في السراي، فكان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يترأس جلسة للحكومة، عشية سفره الى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة الاميركية العربية الاسلامية، ويجدد اصراره على ان تتوصل حكومته الى قانون انتخاب، والا تكون حكومة فاشلة.

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* مقدمة نشرة أخبار الـ”LBCI”:

عندما تسلم المدير العام لهيئة اوجيرو عماد كريدية مهامه في الـ 27 من كانون الثاني الماضي كانت اماله واحلامه كبيرة، حينذاك قال انه سيضع خطة خمسية للنهوض بقطاع الاتصالات وانه سيوصل شبكة الالياف الضوئية الى كل منزل، لم ينتبه كريدية الى انه في لبنان والى ان سرعة غيره من سرعة الالياف الضوئية والى ان خطته الخمسية ستهتز بعد 4 اشهر فقط بقرار من وزير الاتصالات اعطى بموجبه شركة واحدة وحصريا وبموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء منذ 17 عاما حق مد الالياف الضوئية في كل لبنان.

سقطت امال واحلام كريدية، فكتب اسطرا قليلة ختمها قائلا: “اعتذر لانني مصاب بخيبة امل مثلكم، ولن اقول اكثر”، فاذا كان كريدية قد كتب ما كتب على خلفية عدم اصدار مجلس الوزراء اسعار تعرفة الخليوي فكيف سيكون الحال ان قال اكثر ويا ليت من سبقه الى الاحلام المفقودة قال اكثر، كل هؤلاء انضموا الى اللبنانيين الذين باتوا يتمسكون بآخر خيطان الامل التي قد تخرجهم من دوامة الفساد الخانقة ومن دوامة اللا قرار سواء في قانون الانتخاب او حتى في مواجهة مسودات القرار التي قد تقضي على ما تبقى من اقتصادهم.

قرارات في صلب مباحثات باشر بها وفد برلماني لبناني في واشنطن حيث شرح المخاوف من جراء الضغوط المستجدة على لبنان اقتصاديا وامنيا، ما يشكل عنصرا جديدا يهدد استقراره ولامس تفهما اميركيا للهواجس والمخاوف وتقديرا لوجهة النظر اللبنانية.

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* مقدمة نشرة أخبار الـ”mtv”:

النأي بالنفس الذي تطبقه فئة دون اخرى منذ تمزيق حزب الله اعلان بعبدا احياه بعض وزراء الثامن من اذار انتقائيا مطالبين الرئيس الحريري الالتزام به خلال مشاركته في القمة العربية الاسلامية الاميركية والهدف عدم المس بحزب الله وعدم مجاراة العالمين العربي والاسلامي اذا انتقدا ايران، فطمأنهم الحريري بأنه سيلتزم ما جاء في خطاب القسم لهذه الناحية، لكن وبحسب ما رشح لم يطالب بأن يكون النأي شاملا وبأن يجري تثبيت حياد لبنان في الصفوف بحيث يصبح الزاميا لا اختياريا.

ورغم عدم مقاربته قانون الانتخاب تشاطر مجلس الوزراء مسحة تفاؤل مجهولة المصدر مع عين التينة حيث تحدثا عن ان المهل الدستورية لن تمر الا ويكون للبنان قانون انتخابي، قضية التجديد لرياض سلامة حاكما لمصرف لبنان لم يحسمها المجلس ايضا وربما ترك الامر لمجلس وزراء يعقد في بعبدا، وللتندر لا للنكاية من فرنسا مثولا، بعد اقل من 48 ساعة على تكليفه شكل ادوار فيليب الحكومة الاولى في عهد ماكرون، وانتخاباتهم التشريعية ستحصل قبل ان نمدد لمجلسنا او نعتمد الستين.

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* مقدمة نشرة أخبار “الجديد”:

أقل من أربع وعشرين ساعة فرزت أصوات الملايين وفي أقل من أربع وعشرين ساعة كان التكليف فالتأليف فولدت حكومة عشرينية بتسع نساء ونكاية بلوبان التي حاولت تجيير الأصوات لمصلحتها من دارة دريان جيء ب “لو دريان” رئيسا للدبلوماسية، أما لبنان الذي لم يرتق بعد الى مصاف الدول المتقدمة ولم يدخل عصر التنوير فلزمه أربع ساعات ليفض مئة وسبعة وعشرين ظرفا طارت فيها الأرانب وحطت عليها ملائكة كلينك وكيع الظرف المجهول علماء الغيب والفلك في مجلس نيابي ممدد وممدد ويتمدد الى ولاية ثالثة غير شرعية. وبعد خمسة أشهر مرت من عمر حكومة يفترض بها أن تجترح قانونا يقي شرور التمديد والفراغ والستين وفي الأشهر الخمسة “بروح قانون العاشق وبيجي قانون المشتاق”

وعند كل مفترق اتفاق يخرج ارنب جديد من طاقية التعطيل مرة يتخذ شكل مجلس شيوخ واليوم يضع قناع التشكيلات القضائية وما بينهما يراوح التجديد لحاكم مصرف لبنان مكانه. انتصف الأسبوع السياسي على جلسة حكومية في السرايا ارتفع فيها منسوب التفاؤل من حيث لا ندري وبلغت موجاته لقاء الأربعاء النيابي حيث كشف عن خطوات صغيرة لكنها جبارة ونوعية ومن شأنها أن تحدث نقلة نوعية في ملف قانون الانتخاب بحسب قول النائب علي فياض وعند هذا المقياس توقف النواب عن الكلام المباح لقاء الأربعاء الذي ينعقد بين جحا وأهل بيته تغيب عنه التيار الوطني الحر للأسبوع الثاني فاشتم المراقبون رائحة القطيعة فانبرى النائب علي عمار ليقول لا داعي الى الوساطة بين الرابية وعين التينة “لأنو ما في مشكلة” فيما اكتفى النائب نبيل نقولا برد دبلوماسي: ليس هناك من تباعد.

الولادة المتعثرة لقانون الانتخاب لم تنسحب على بعض التلزيمات التي تتمدد في باطن الأرض فإلى جانب كوابل الدولة رصدت شركة للاتصالات ليست يتيمة ولها إخوة وأخوات أباح لها الوزير جمال الجراح العمل من دون العودة إلى مجلس الوزراء وبلا مناقصة ولا مزايدة، أما الوزير الذي خرج من الأشغال بسجل أسود ودخل الزراعة حاملا السجل نفسه فضرب مرسوم سلفه الذي يحمي الثروة السمكية بقرار شفهي باع فيه الصيادين سمكا في بحر الانتخاب.

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* مقدمة نشرة أخبار الـ”NBN”:

يخرج من عند الرئيس بري ليس الارانب فقط كما يحلو هذا التوصيف للكثيرين، انما للتفاؤل والامل ايضا فسحة واسعة عند رئيس المجلس، فما نقله زوار عين التينة عن الرئيس نبيه بري في لقاء الاربعاء اليوم يؤكد انه لا يزال متفائلا بإمكانية الوصول الى اتفاق حول قانون للانتخابات وان كانت الطروحات التي قدمها من منطلق ايجابي قوبلت بالتشدد وبإدخال تعديلات تعجيزية عليها، وينقل الزوار ان مصدر التفاؤل عنده هو استمرار التواصل بين الجميع وادراكهم لمخاطر الذهاب الى الفراغ الذي يصيب الجميع.

وامام التفاؤل هنا، صارت اجواء في بعض الكواليس بحسب ما ذكرت مصادر خاصة للـ nbn، ان البلاد ذاهبة الى الفراغ من بعده انتخابات في ايلول وفق قانون الستين، اجواء الهدوء قد تمرر الاسبوع من دون توتر، اذ لا مواعيد او لقاءات حجزت للايام والساعات المقبلة، الهدوء انسحب على جلسة مجلس الوزراء عند البند المتعلق بمشاركة الرئيس الحريري في قمة الرياض، فتم التأكيد على موقف واضح بعدم القبول بتطويق حزب الله وتوصيفه ارهابيا وتوريط لبنان بموقف يحدث شرخا داخليا، والتجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وان غاب عن جلسة الحكومة فهو لم يغب في لقاء بعبدا حيث حل الحاكم في حضرة رئيس الجمهورية الذي تفيد معلومات الـ Nbn انه اظهر ايجابية في القبول بالتجديد لسلامة بعد التوافق معه على جملة اجراءات كان طلبها التيار الوطني.

وقبل الدخول في تفاصيل الشأن السياسي نشير الى الحادثة المأساوية التي وقعت في جب جنين اليوم، والتي ذهب ضحيتها 4 اطفال تتراوح اعمارهم بين 4 و 5 سنوات داخل سيارة جيب كانوا قد احتجزوا داخل صندوقها بعد ان اقفل اتوماتيكيا وتبين لدى التحقيق مع ذويهم انهم افتفدوهم ولم يعرفوا مكانهم حتى سماع صراخ اخر الاطفال قبل ان يلفظ انفاسه الاخيرة.