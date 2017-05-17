واشنطن: تجديد إعفاء إيران من العقوبات الأربعاء

قال مسؤولان أميركيان إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستُمدد الأربعاء، إعفاء إيران من عقوبات، وهو الإعفاء الذي بدأ العمل به، بموجب الاتفاق النووي المُبرم في 2015.

وأشار المسؤولان اللذان طلبا التحفظ على هويتهما، إلى أن الإدارة ستعلن رسمياً تجديد الإعفاء من العقوبات، والذي حصلت عليه إيران في إطار الاتفاق، ووافقت بموجبه على كبح أنشطتها النووية.

ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية التعقيب على الخبر.