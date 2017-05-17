بالفيديو: أحبته وهو يصغرها بـ25 عاماً… صورة حصرية لماكرون

نشرت جامعة “باري نانتير” منشوراً عبر حسابها فيسبوك، تضمَّنت صورتين للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، في مراحل عمرية سابقة حين كان عمره 20 عاماً.

وورد بالمنشور “هل تعلم أن ماكرون هو ثاني رئيس للجمهورية الفرنسية خريج جامعة باريس نانتير في تخصص الفلسفة”.

وعلَّق متابعون على الصورة، أنه سبب كافٍ لوقوع معلمته وزوجته الحالية في حبه.

كما تداول رواد الشبكات الاجتماعية مقطع فيديو تضمَّن مشهداً من مسرحية مثّل بها ماكرون دور رجل مشرد، وفي نهاية المقطع قامت معلمته بتقبيله وتحيته بسعادة، تقديراً منها لأدائه.