حمادة تابع مع الحريري وخليل تسريع دفع أجور المتعاقدين في المدارس الرسمية

أثار وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، على هامش جلسة مجلس الوزراء مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل موضوع نقل الإعتمادات من إحتياطي الموازنة من أجل تغطية أجور المعلمين والأساتذة المتعاقدين في المدارس الرسمية للفصل الثاني من العام الدراسي الحالي، وذلك عن طريق موافقة وزير المالية على مشروع المرسوم الذي رفعه وزير التربية، وإحالة المشروع المذكور إلى رئاسة مجلس الوزراء.

ووعد خليل بأن يعدل في أولويات الإنفاق على القاعدة الإثني عشرية المعتمدة راهنا لكي تتم معالجة توفير أجور المتعاقدين في أقرب وقت ممكن، سيما وأن الموازنة الجديدة لم يتم إقرارها بعد”.