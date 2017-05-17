تخصيص جائزة باسم جان كلود بولس… الرياشي: سنحيي تلفزيون لبنان مهما كان الثمن

أكّد وزير الإعلم ملحم الرياشي أنّه “لو كان جان كلود بولس بيننا اليوم لم أكن لأضطر بالتأكيد الى اعتماد آلية مؤسساتية لاختيار رئيس لمجلس ادارة تلفزيون لبنان، ولكن من اجل جان كلود بولس والذين مثله لجأت الى آلية مؤسساتية من أجل حماية مؤسسة تنهار كل يوم وتنهار وتنهار. وكلما انهارت كلما يقهر جان كلود وامثاله ويموتون بقهرهم لأنهم لا يعرفون يوم القيامة بانتظار تلفزيون لبنان.

وأضاف خلال رعايته حفل تكريم الراحل جان كلود بولس: ” تلفزيون لبنان أمام معضلة كبيرة لأنه للأسف لم يبق الكثير مثل جان كلود، فتلفزيون لبنان أمام أزمة حقيقية بعدما تشتتت التلفزيونات، ويا للاسف، على مساحة لبنان وعلى مساحة المشرق دون أن تنقل أي فكرة أو ومضة او صورة حقيقية تشبه المجتمع الذي نحن فيه، وتشبه الحياة التي نحبها وتشبه الترفيه الذي نحبه وتشبه الرقي الذي كان عليه جان كلود بولس”.

وتابع: “لأجل هذا الرقي ولأجل جان كلود بولس ورفاقه، ولأجل هذا اليوم الذي أنا معكم فيه تكريما لجان كلود بولس، أعلن لكم عن تخصيص جائزة باسم جان كلود بولس لأفضل برنامج في تلفزيون لبنان في السنة المقبلة. من يفكر أن أمثال جان كلود بولس يموتون يكون مخطئا كثيرا، لأن الباطل يظن نفسه مرات عدة على حق عندما يصمت الحق عن القول له أنك باطل.

لافتاً إلى أنّه مع “جان كلود ورفاق جان كلود نكمل المسيرة، وسنحيي تلفزيون لبنان من جديد مهما كان الثمن. أنا ذهبت في الآلية المؤسساتية واستخلصت ثلاثة اسماء لرئاسة مجلس ادارة تلفزيون لبنان بعد معانات طويلة وعسيرة وصعبة رافقها ضغوطات كثيرة ولكنني وصلت الى مجلس الوزراء بثلاثة اسماء هي اليوم بعهدة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من اجل ان يختار مجلس الوزراء من بين الاسماء رئيسا لمجلس الادارة”.

وأردف الرياشي: “كل الذين تقدموا فيهم الخير والبركة ولا أحد قصر بحق الذين تقدموا ولا اعتبرهم غير مرشحين كفوئين ولكن الآلية تفرض وتنفيذها يؤدي آخيرا الى اختيار ثلاثة اسماء من عدد من المرشحين ليس بقليل، واختيار هؤلاء الثلاثة تم، ومنهم سنختار واحدا والى جانبه خمسة أعضاء لمجلس الادارة، سيحملون ذكراك وسيكونون أوفياء لك ولأمثالك من ابطال الشاشة اللبنانية التي كانت الشاشة الاولى في لبنان وفي الشرق كل الشرق. هذه الشاشة أعدكم أنها ستستعيد مجدها، لأنها لن تتميز عن التلفزيونات إنما ستتمايز عنها بتقديم جديد ثقافيا وترفيهيا وسياسيا، وحواريا وتواصليا يقدم لكل الناس كل ما يريدونه.

مشيراً إلى أنّه لا يميز بين فريق وآخر ولا بين إنسان وآخر، قضية تلفزيون لبنان ستكون قضية الانسان بكل زمان ومكان، وهذا الذي يرضي جان كلود بولس ويرضيكم. وهذا ما أتعهد امامكم أنني سأقوم به”.

وختم قائلا: “جان كلود بولس كان عظيما من عظماء لبنان، وكان يعرف أنه “على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر أهل الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين أمثال جان كلود بولس العظائم”.