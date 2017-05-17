بري: متفائل بالتوصل لقانون جديد… وأعوّل على وعي الأفرقاء السياسيين

اشار رئيس المجلس النواب نبيه بري، الى انه لن تنقضي المهلة الدستورية إلا والبلد سيشهد قانونا جديدا للانتخابات.

واضاف في لقاء الاربعاء في عين التينة، “متفائل بالتوصل لقانون جديد وأعوّل على وعي الأفرقاء السياسيين”.

إعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى في تصريح له بعد لقاء الاربعاء أن ” التفاوض مستمر حول قانون الانتخاب لكن لا جديد”، مشبراً إلى أن “تقريب موعد جلسة 29 أيار مرتبط بالتفاوض على قانون الانتخاب”.

كما كشف عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي عمار، انه لا يوجد سوى كل الخير بين الرابية وعين التينة.