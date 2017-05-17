نقولا: موضوع الدوائر قابل للبحث

أشار النائب نبيل نقولا الى أن كل من يعطل انجاز قانون للانتخابات يعني أنه لا يريد اجراءها، مشيراً الى أن “التيار الوطني الحر” قام بواجباته وقدم الكثير من الصيغ الانتخابية.

وفي حديث لـ”صوت لبنان – الضبية”، اعتبر نقولا أنه اذا كان لدى البعض نية للوصول الى الفراغ فنحن نرفض هذا الموضوع ونعوّل على الدستور والقوانين التي باستطاعتها تجنيب البلاد الوقوع في المحظور.

نقولا أوضح أن البعض يعتبر أن مشكلة التأهيلي هي الطائفية، لافتاً الى أن هذا القانون هدفه انتاج أشخاص يمثلون بيئتهم وهو لا يعدو كونه تأهيل وليس انتخاب، مبدياً مرونة لدى التيار في موضوع الدوائر، وقال: “هذا الموضوع قابل للبحث”.