الحاج حسن ممثلاً الحريري: نطالب بسياسة إقتصادية تخفض البطالة

نظم المركز اللبناني للتغليف “ليبان باك”، و اليونيدو، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، حفلا تكريميا أعلن خلاله أسماء الطلاب العرب ال41 الفائزين في الدورة الاولى لمسابقة “أراب ستارباك” لأفضل تصميم تغليف، وذلك في مقر اتحاد الغرف العربية، في بيروت، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلا بوزيرالصناعة حسين الحاج حسن.

حضرالحفل سفراء: سويسرا ومصر والاردن وتونس والمغرب واليمن وسلطنة عمان، الوزير السابق رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار، روجيه نسناس، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي فؤاد رحمه، رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين شارل عربيد، رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز، توفيق دبوسي، رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي، سمير رحال، رئيس مجلس الاقتصاديين في لبنان نبيل الجميل، رئيس “ليبان باك” وغيرهم. كما حضره كبار مسؤولي الأمم المتحدة في لبنان وعدد كبير من الصناعيين ورجال الأعمال ولعديد من الشخصيات السياسية والاقتصادية، الى جانب الطلاب.

والقى الوزير الحاج حسن كلمة جاء فيها: “من الادارة السابقة لمؤسسة ليبان باك إلى تولي مجلس ادارة جديد برئاسة المهندس نبيل الجميل، تتوالى الانجازات. ووصل مستوى المسابقة الى اشراك طلاب من 13 دولة عربية شقيقة وصديقة. وهذا حدث مهم بحد ذاته. وإنني أرحب بضيوفنا في لبنان، واتمنى لهم جميعا النجاح في حياتهم المهنية. التغليف صناعة بحد ذاتها وتفتح آفاقا ومجالات واسعة أمام صناعات أخرى في عملية التسويق والتصدير. وهي تعتبر قيمة مضافة وجذابة للمستهلك الذي يبني غالبا خياره في الشراء على الشكل واللون والشكل الهندسي للسلعة المعروضة أمامه.(….) وفي هذه المناسبة، أجدد المطالبة بوضع سياسة اقتصادية واضحة تواكب هذه المرحلة وتساعد على تخطي الصعوبات القائمة، تبدأ بتخفيض نسب البطالة عن طريق ايجاد فرص عمل وتنشيط القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية وتخفيض الواردات وزيادة الصادرات، وفتح الاسواق الخارجية امام المنتجات اللبنانية وتنشيط السياحة والخدمات. ”

اضاف: “إن وزارة الصناعة تنشط بالتعاون مع الوزارات والادارات الرسمية كافة، ومع القطاع الخاص والشركاء العرب والاجانب على صعيد القيام بواجباتها تجاه القطاع الصناعي، لناحية تأمين البيئة الحاضنة للاستثمار الصناعي، وتأمين المناطق الصناعية، واعطاء الحوافز الضريبية، والحماية من الاغراق، ومنع الاحتكار، وتأمين منظومة المواصفات والأبحاث والدراسات والمطابقة والمختبرات في أجهزة ومديريات وزارة الصناعة ومؤسسة المقاييس والمواصفات ومعهد البحوث الصناعية. الامل كبير وانتم المستقبل لاوطانكم. ثابروا على العمل والابداع والنجاح. وتمسكوا بالارادة على تصحيح الأوضاع وبناء غد مشرق ومزدهر”.