جعجع استقبل سفير الصين وتلقى دعوة لحضور توقيع كتاب د. أنطونيو فرح

استقبل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب سفير الصين وانغ كيجيان، في حضور الدكتور ايلي الهندي. وتم عرض آخر تطورات الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة.

من جهة أخرى، التقى جعجع القاضي د. أنطونيو فرح الذي دعاه الى حفل توقيع كتابه: “قوانين الأحوال الشخصية”، وذلك يوم الجمعة 19 أيار في تمام الساعة السابعة مساءً في جامعة “الروح القدس” الكسليك، في حضور مستشار رئيس الحزب للعلاقات الخارجية ايلي خوري.