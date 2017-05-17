جعجع التقى كنعان والتنسيق على أشُده

التقى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب النائب ابرهيم كنعان والوزير ملحم رياشي، وتركز البحث على المخارج الممكنة لازمة قانون الإنتخاب.

وعلمت “النهار” ان هذا الاجتماع اعتبر بمثابة استعادة للتنسيق بأقوى مستوياته بين طرفي الثنائي المسيحي “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” وانه كان بمثابة رسالة سياسية حيال اعادة تثبيت شركة الثنائي المسيحي في البحث عن حل، لقانون الانتخاب يمر بالحقوق المسيحية في اعادة تصويب التمثيل النيابي.

وتشير المعطيات التي واكبت هذا الاجتماع الى ان الاتصالات مع الشركاء الآخرين لم تفض الى أي نتائج مشجعة على سبيل التأهيل أو توزيع الدوائر بما يتلاءم ومطالب الثنائي ولذا اقتضى الامر اعادة التنسيق بقوة من اجل توحيد المقاربة.