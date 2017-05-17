أمن الدولة توقف 14 شخصاً لارتباطهم بتنظيمات ارهابية

تمكنت المديرية الاقليمية في محافظة النبطية بإشراف الرائد الركن محمد شريم، من توقيف 6 أشخاص لبنانيين وسوريين في منطقة مرجعيون لارتباط بعضهم بالتنظيمات الارهابية والبعض الآخر بالتنظيمات المسلحة السورية المتعاملة مع اسرائيل.

كما أوقفت المديرية المذكورة سوريين اثنين دخلا البلاد خلسة احدهما شارك في عملية خطف.

وعمدت المديرية في وقت لاحق الى توقيف 6 سوريين دخلوا البلاد خلسة وآخر مرتبط بتنظيم داعش الارهابي وسلمت جميع الموقوفين الى القضاء المختص بعد اجراء التحقيقات اللازمة بحقهم.