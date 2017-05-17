تدابير سير ضمن مدينة بيروت لتزييح الطرقات

صــدر عــــن المديريــة العامـة لقــوى الامن الداخلي ـ شعبـة العلاقـات العامـة البــلاغ التالي:

ضمن مشروع تطوير النقل الحضري، ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأشغال تزييح الطرقات ضمن محافظة مدينة بيروت على التقاطعات التالية: المشرفية – مطعم الزغلول – محلات ضيا، شارع هادي نصر الله (الضاحية الجنوبية)،وذلك من الساعة 21.00 ولغاية الساعة 4.00 من فجر اليوم التالي، اعتباراً من تاريخ 18/05/2017 ولغاية تاريخ 28/05/2017.

ستؤدي هذه الاعمال الى قطع مسرب واحد على الطرقات المذكورة.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وارشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.