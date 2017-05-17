تعميم صورة سالبين بقوة السلاح

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة انه بتاريخي 19/12/2016 و 2/2/2017 وفي محلتي الكرنتينا ومار مخايل، تعرضت 3 مواطنات للسلب بقوة السلاح من قبل شخصين مجهولين الهوية على متن دراجة آلية.

واضافت في بلاغ: “نتيجة للمتابعة الحثيثة من قبل مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية، تم معرفة هوية احد المنفذين، وتمكنت دورية من المفرزة المذكورة بتاريخ 11/5/2017 من توقيفه في محلة تقاطع الاستقلال – مار الياس، ويدعى:

ع. ش. (مواليد عام 1995، لبناني)”.

واشارت الى انه بالتحقيق معه اعترف بقيامه بعمليات السلب بواسطة سكين بالاشتراك مع شخص آخر، وبتعاطيه المخدرات. وقد تعرفت عليه احدى المدعيات التي وقعت ضحية أعماله واتخذت صفة الادعاء الشخصي ضده.

وتابعت: “بتاريخ 17/5/2017 وفي محلة رأس النبع، تم توقيف شريكه بعد مداهمة منزل ذويه، وهو : م. ا. (مواليد عام 1991، سوري)، بالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه، وتبين انه من اصحاب السوابق بجرم مخدرات”.

وختمت: “لذلك، وبناءً لإشارة القضاء المختص تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام الذين وقعوا ضحية أعمالهما وتعرفوا عليهما الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في ثكنة بربر الخازن _ فردان، أو الإتصال على أحد الرقمين:810170/01 _ 810171/01 تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.