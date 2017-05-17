WhatsApp يتوقف عن العمل لفترة موقتة

عاد تطبيق “واتساب” لتبادل الرسائل على الهواتف الذكية، للعمل بعد أن توقف مجددا، وذلك عقب عطل مفاجئ قبل أسبوع.

وتوقف التطبيق عن العمل مساء الأربعاء، ولم تتضح الأسباب حتى الآن.

وشارك مستخدمو “تويتر” امتعاضهم من توقف التطبيق، على هاشتاغ “واتساب داون”، متسائلين عن سبب هذه المشكلة المتكررة والتي وعدت الشركة بحلها عدة مرات سابقا.

يذكر أن توقف “واتساب” عن العمل يتزامن مع وصول عدد مستخدمي “فيسبوك” إلى مليار مشترك.