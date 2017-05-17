لماذا أغلق البيت الأبيض موقتاً؟

احتجز الأمن السري الأميركي شخصا اقتحم أسوار البيت الأبيض الثلثاء، بعد ما قام بالقفز من على حاجز قرب البيت الأبيض، حسب ما نقلت رويترز.

وقال جهاز الخدمة السرية على حسابه الرسمي على تويتر، إن البيت الأبيض أغلق في وقت متأخر بعدما حاول شخص القفز من على حاجز قرب سوره.

وجرى تشديد الأمن تأهبا لزيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في وقت سابق اليوم بينما تجمع محتجون أمام البيت الأبيض. وغادر إردوغان قبل الإغلاق.