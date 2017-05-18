بالصور: على سبيل المزاح بعد شجارها مع حبيبها… شنقت نفسها

أقدمت السائحة البريطانية أبيجيل رولاند، البالغة من العمر 26 عامًا، على شنق نفسها في أحد فنادق تايلاند، بعدما حاولت ممازحت وإخافة حبيبها الذي تشاجرت معه في تلك الليلة.

وقالت والدة الفتاة: “من المستحيل أن تفعل ابنتي هذا، لقد كانت فتاة مرحة ومحبة للحياة وخططت للزواج مع حبيبها جيمس بروم، بحسب ما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

بدوره قال جيمس بروم (30 عاما): “عدت إلى الغرفة بعد ثلاث ساعات من شجاري معها لتهدئتها، ولكن بعد فوات الأوان”.

على الرغم من ممارسة جيمس الفنون القتالية المختلفة ومشاركته في بطولات، إلا أنه كان دائما لطيف مع حبيبته وكانا في طريقهما إلى الزواج وإنجاب الأطفال.

واعتبرت الشرطة عملية الانتحار مجرد حادث، من دون توجيه الاتهام لحبيبها، بعدما أفادت والدة الفتاة بأن ابنتها لم تشنق نفسها وكانت فتاة طبيعية ولا تعاني من أي اضطرابات نفسية.