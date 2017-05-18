قيادي مقرب من البغدادي يكشف معلومات خطرة عنه وعن مخططات التنظيم

كشف مصدر أمني عراقي أن قياديا مقربا من زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي ، وقيد الإعتقال حاليا، أدلى بمعلومات “مهمة وخطرة” عن البغدادي ومخططات التنظيم لإستهداف مدن عراقية.

ونقلت قناة “السومرية نيوز” عن المصدر الأمني في محافظة نينوى بشمال العراق ، قوله إن “قوة أمنية، بعد معلومات إستخبارية دقيقة، تمكنت من إعتقال الإرهابي المدعو “خ. ش”، وهو أحد القياديين المقربين من البغدادي ، بالساحل الأيمن من مدينة الموصل ، حيث أدلى بمعلومات مهمة عن عصابات “داعش” الإرهابية وخططهم وتحركاتهم في الساحل الأيمن وبعض نوايا البغدادي وخلاياه النائمة في مدينة بغداد والتي أحبطتها القوات الأمنية والأجهزة الإستخبارية”.

وأضاف المصدر الذي طلب بعدم الكشف عن إسمه، أن “المعتقل أدلى بمعلومات غاية في الأهمية والخطورة مكنت القوات الأمنية من الوصول إلى المطلوبين وأماكن تواجدهم وأحبطت عمليات إرهابية كادت أن تقع في بعض المدن العراقية”.

وتشهد محافظة نينوى عمليات عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على ما تبقى من الساحل الأيمن من مدينة الموصل الذي يمثل آخر معقل لتنظيم “داعش” في المدينة.