الجبير: السعودية تساند بقوة مواقف ترامب

صرح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بأن المملكة العربية السعودية تدعم بقوة سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك خلال مؤتمر صحفي عرض فيه الجبير تفاصيل زيارة الرئيس الأميركي المنتظرة للرياض الأحد المقبل.

وشدد الجبير على أن زيارة ترامب للسعودية ستعزز الشراكة بين البلدين في مكافحة التشدد وستعطي دفعة للتبادل التجاري بينهما.

وأضاف الجبير أن بلاده تساند بقوة سياسات إدارة ترامب فيما يتعلق بالملف الإيراني والصراع الفلسطيني الإسرائيلي ومكافحة الإرهاب على مستوى العالم، وتابع الوزير السعودي يقول إن المملكة ستزيد التعاون مع الدول التي تواجه تنظيم الدولة الإٍسلامية في سوريا والعراق.

في سياق متصل كان الجبير قد أعلن أن زيارة ترامب المقررة للرياض تاريخية بكل المقاييس، وأكد خلال تغريدة على صفحته الرسمية في “تويتر” أن الجهد الجبار لولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتوليه ملف العلاقات أثمر عن أول زيارة بالتاريخ لرئيس أميركي لدولة إسلامية.