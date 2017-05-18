عناوين “المسيرة”ــ مفتاح المجلس ـ حين استشهد جوزف وريمون في نفس المكان

المسيرةالخميس 18 أيار 2017 عناوين “المسيرة”ــ مفتاح المجلس ـ حين استشهد جوزف وريمون في نفس المكانعناوين “المسيرة” – العدد 1611:ـ من يملك مفتاح مجلس النواب؟ـ الوزير ملحم الرياشي: المصالحة المسيحية أساس نجاح العهدلا طموح نيابيًا لدي وترشيحي تقرره “القوات”ـ راعي ابرشية الروم الكاثوليك في كندا المطران ابراهيم ابراهيم: لا أخشى على مسيحيي لبنانـ ترامب في السعودية ضد “داعش” وإيران:شراكة أمنية وإقتصادية ومشاريع بمئات مليارات الدولاراتـ “القوات” على ثلاث جبهات:السيادة، الشراكة، الإصلاحـ “قياديو” برنامج لتعزيز الديمقراطية في العالم العربي في “المسيرة”:“لكم ديمقراطيتكم وعشقكم للحياة، وللعالم ديمقراطيته وحبه للحياة”ـ مقالات لثلاث صحافيات عرب:علا الأغبري وهند عبد الفتاح ورجاء ميسّوـ حين استشهد جوزف وريمون في نفس المكان…ـ “الإنماء لنبقى …” مؤتمر تنموي لمنطقة بشري (1)النائب جعجع: المسيرة مستمرة ولن تتوقف كيروز: نسوا أن “القوات” تيار مقاومةـ روجيه عساف…”حكواتي” واحد بشخصيات كثيرةأنا مسلم مسيحي ماركسي والضجر أكثر ما يتعبنيـ ملف عن الجامعات الخاصة في لبنان: من الاختصاص الى سوق العملـ جامعة القديس يوسف: مسار جامعي مهني متكاملالأولى بين الجامعات الخاصة من حيث عدد الاختصاصاتـ الجامعة الأنطونية: ورشة هيكيلية وبنيوية شاملةاختصاصات جديدة وتطوير مناهج ورؤية تعليميةـ كلاوديا كاردينالي في لبنان“موركس دور” سبقت “مهرجان كان” في تكريمهاـ لبنان في دورة ألعاب التضامن الإسلاميمشاركة لافتة وبرونزية في الجودوـ آخر مشهد: كل لبنان مكهربللإشتراك في “المسيرة” Online:http://www.almassira.com/subscription/signup/indexfrom Australia: 0415311113 or:[email protected]كلمات مفتاحية:عناوين المسيرة