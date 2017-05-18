عناوين “المسيرة”ــ مفتاح المجلس ـ حين استشهد جوزف وريمون في نفس المكان

عناوين “المسيرة” – العدد 1611:

ـ من يملك مفتاح مجلس النواب؟

ـ الوزير ملحم الرياشي: المصالحة المسيحية أساس نجاح العهد

لا طموح نيابيًا لدي وترشيحي تقرره “القوات”

ـ راعي ابرشية الروم الكاثوليك في كندا المطران ابراهيم ابراهيم: لا أخشى على مسيحيي لبنان

ـ ترامب في السعودية ضد “داعش” وإيران:

شراكة أمنية وإقتصادية ومشاريع بمئات مليارات الدولارات

ـ “القوات” على ثلاث جبهات:

السيادة، الشراكة، الإصلاح

ـ “قياديو” برنامج لتعزيز الديمقراطية في العالم العربي في “المسيرة”:

“لكم ديمقراطيتكم وعشقكم للحياة، وللعالم ديمقراطيته وحبه للحياة”

ـ مقالات لثلاث صحافيات عرب:

علا الأغبري وهند عبد الفتاح ورجاء ميسّو

ـ حين استشهد جوزف وريمون في نفس المكان…

ـ “الإنماء لنبقى …” مؤتمر تنموي لمنطقة بشري (1)

النائب جعجع: المسيرة مستمرة ولن تتوقف

كيروز: نسوا أن “القوات” تيار مقاومة

ـ روجيه عساف…”حكواتي” واحد بشخصيات كثيرة

أنا مسلم مسيحي ماركسي والضجر أكثر ما يتعبني

ـ ملف عن الجامعات الخاصة في لبنان: من الاختصاص الى سوق العمل

ـ جامعة القديس يوسف: مسار جامعي مهني متكامل

الأولى بين الجامعات الخاصة من حيث عدد الاختصاصات

ـ الجامعة الأنطونية: ورشة هيكيلية وبنيوية شاملة

اختصاصات جديدة وتطوير مناهج ورؤية تعليمية

ـ كلاوديا كاردينالي في لبنان

“موركس دور” سبقت “مهرجان كان” في تكريمها

ـ لبنان في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

مشاركة لافتة وبرونزية في الجودو

ـ آخر مشهد: كل لبنان مكهرب

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