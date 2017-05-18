وهبي: “حزب الله” يوظف حجة محاربة الإرهاب من أجل تبرير كل ما يقوم به

لا يعتقد عضو كتلة “المستقبل” النائب أمين وهبي أن اندلاع المعارك بين الجيش اللبناني وجبهة النصرة يمكن أن يكون عائقا أمام إتمام الصفقة لأن “الحزب سبق له أن عمد إلى إنجاز صفقات وعمليات إخلاء في وقت كانت فيه الجبهات مشتعلة”.

ويشدد وهبي على أنه “إذا كانت هذه الصفقة تتلاءم مع مصالحه ومع الاستراتيجية الإيرانية فإنه سيستمر فيها بغض النظر عن المعارك المندلعة بين الجيش والنصرة”.

ويقول النائب أمين وهبي “إن الدعم الأميركي والدولي للجيش اللبناني يعود إلى أنه نجح في أن يثبت على أرض الواقع فعاليته في محاربة الإرهاب”.

وينبه من أن حزب الله “يوظّف حجة محاربة الإرهاب من أجل تبرير كل ما يقوم به، ولكن الجميع يعلمون أن هذه الحجة ساقطة، وأن مشاركته في الدفاع عن النظام السوري.