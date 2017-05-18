اندراوس: تحالف “المستقبل” مع “الوطني الحر” و”القوات” وارد في أكثر من منطقة

قال نائب رئيس تيار المستقبل النائب السابق أنطوان أندراوس، لـ”النهار” أن تحالف تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي لم ينتهِ كما يُشاع والعلاقة التاريخية مستمرة، وأكبر دليل على ذلك هو تأكيد الرئيس الحريري أنه لن يوافق على اي قانون انتخابي لا يحصد التوافق المطلوب، بالاضافة الى تمسّكه بضمّ قضائي الشوف وعاليه من باب قناعته بأن هذين القضائيْن يمثّلان خصوصية للحزب التقدمي الاشتراكي.

ولم يستبعد أندراوس امكان انسحاب التنسيق بين الرئيسيْن عون والحريري على التحالفات الانتخابية، ولفت الى أن تحالف تيار المستقبل مع التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وارد في أكثر من منطقة، وأشار الى أن الاختلاف السياسي وليس الخلاف بين تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي لن يؤثّر على التحالفات الانتخابية ذات الخصوصية في مناطق معيّنة مثل منطقة اقليم الخروب في الشوف مثلاً، وشدد على أن تمسّك الرئيس الحريري بدعم مطلب جنبلاط بضم قضائي الشوف وعاليه لا يعني أبداً تخلّيه عن جنبلاط في منطقة اقليم الخروب، لافتاً في المقابل الى أن الوضع في منطقة بعبدا خاص جداً لأن الحضور المسيحي له ثقله انتخابياً في المنطقة، وبالتالي فان ما يحكى عن تحالف جنبلاط مع حزب الله غير قابل للاستثمار فيه انتخابياً في بعبدا بمعزل عن الثقل المسيحي في المنطقة المتمثل بـالقوات والتيار الوطني الحر.

وقال أندراوس أنه حتى الآن لا جديد في مسألة قانون الانتخاب، وان لم نشهد توافقاً انقاذياً في ربع الساعة الاخير فسوف نبقى في المأزق، وان أردنا أن نكون واقعيين نقول أننا نكون في صدد اجراء الانتخابات وفق قانون الستّين، خصوصاً اذا كانت الانتخابات ستتم في شهر سبتمبر كما يقال.