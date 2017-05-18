بالصور: فوج إطفاء بيروت يواصل إخماد حريق مبنى “الزيات”

أعلنت بلدية بيروت انه لا تزال عناصر فوج اطفاء مدينة بيروت تعمل جاهدةً منذ حوالي الساعتين للوصول الى مصادر النيران التي شبت في الطبقة السفلية الثالثة وامتدت الى الطوابق الاولى في احدى المستودعات التي تحتوي على أدوات منزلية ومواد سريعة الاشتعال، في محاولة منهم لإخمادها ومنعها من الامتداد الى باقي ارجاء مبنى ” الزيات ” الكائن في شارع الجزائر والذي يحتوي على شقق سكنية .