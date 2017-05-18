مؤتمر للشبيبة المارونية في كندا

برعاية سيادة المطران بول مروان تابت، تنظم الأبرشية المارونية في كندا مؤتمر الشبيبة الرابع، وذلك يوم الجمعة 19 أيار ويستمر لغاية الأحد 21 منه، في كنيسة سيدة لبنان المارونية في مدينة هاليفاكس ضمن مقاطعة نوفا سكوشيا، التي تستضيف المؤتمر هذا العام.

يشارك في المؤتمر حوالى 350 شاب وشابة يتراوح أعمارهم بين 19 و 35 سنة، جاءوا من مختلف الرعايا المارونية في كندا.

يهدف المؤتمر إلى توطيد العلاقات بين الشبيبة المنتشرة في كل أنحاء كندا، وإلى ترسيخ الإيمان والقيّم المارونية من خلال المشاركة في عدد من المحاضرات الدينية والثقافية.​