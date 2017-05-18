لاسن ووفد الاتحاد الاوروبي في طرابلس

زارت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن وممثلون عن 13 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي مدينة طرابلس. والتقى الوفد محافظ الشمال رمزي نهرا، ورئيسي بلدية طرابلس والميناء أحمد قمر الدين وعبد القادر علم الدين.

وتمحورت النقاشات حول الأوضاع في المدينة واحتياجات السكان المحليين. كما التقى الوفد رئيسة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس الوزيرة السابقة ريا الحسن ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي وأعضاء الغرفة لمناقشة التطورات الاقتصادية ومناخ الأعمال في المدينة.