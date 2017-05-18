لم يحضر قانون الانتخاب في جلسة الحكومة الأربعاء، إلا في الكلمة الافتتاحية للرئيس الحريري الذي أكد أن “هناك إصراراً لدى كل الأفرقاء على الوصول إلى قانون جديد” مبدياً تفاؤله بذلك. فيما كان البند الأهم تمثيل لبنان في القمة الأميركية ــ العربية ــ الإسلامية في الرياض بعد يومين.

وقد وضع الحريري الوزراء في جوّ سفره، بعدما أبدى بعضهم “تحفظاته” خوفاً من نتائج هذه القمة. وقالت مصادر وزارية إن “وزراء حزب الله التزموا الصمت بعد تأكيد الحريري أن القمة ستركّز على محاربة الإرهاب”. فيما تحدث الوزراء علي حسن خليل وعلي قانصو وطلال أرسلان عن “تخوف من صدور مواقف تحمل في خلفيتها قرار مواجهة لا حلحلة”، وتمنّى هؤلاء أن “يكون الوفد اللبناني واعياً ومتنبهاً لأن لا يتورط لبنان في موقف يؤثر على وحدته”.

فيما أشاد الوزير ملحم الرياشي بـ“حكمة الحريري”، وأكد الوزير مروان حمادة أنه “لا يجب التخوف من سياسة الحريري الذي عاد وشارك الحزب بحكومة وحدة وطنية بعد المحكمة الدولية”. بدوره أكد رئيس الحكومة أن “الوفد اللبناني لن يقبل بأن يمسّ بوحدة لبنان الداخلية، وأنه سيلتزم البيان الوزاري، وسيشدّد على دور لبنان في مواجهة إسرائيل ومكافحة الإرهاب”.

وفيما سيشارك كل من الوزراء جبران باسيل ونهاد المشنوق والرياشي في الوفد، علمت “الأخبار” أن وزير المال رفض المشاركة بعد توجيه الدعوة إليه.