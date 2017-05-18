3 صبيان أحرقوا معبدا يهوديا “تاريخيا” في مانهاتن

أعلنت السلطات في نيويورك أن الشرطة اعتقلت صبيا يبلغ من العمر 14 عاما، الأربعاء بتهمة الحرق العمد، وتبحث عن شركاء محتملين له بعد حريق أتى على معبد تاريخي مهجور في مانهاتن.

ودمر الحريق يوم الأحد سقف وبعض حوائط معبد بيت هامدراش هاجدول. وتظهر سجلات المدينة أن المعبد كان في السابق يخص إحدى أقدم الطوائف اليهودية الأرثوذكسية في الولايات المتحدة.

ولم تكشف الشرطة عن اسم الصبي بسبب صغر سنه. وقال محققون إن لقطات التقطتها كاميرات للمراقبة الأمنية أظهرت ثلاثة صبيان يغادرون المبنى قبل قليل من اندلاع الحريق.

وأكّد المتحدث باسم إدارة شرطة نيويورك مارتن براون أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان الفتى البالغ من العمر 14 عاما، المحتجز في مركز للأحداث ضمن الثلاثة الذين شوهدوا في الفيديو.

وتقول سجلات المدينة إن المعبد افتتح في عام 1850 ككنيسة معمدانية. وفي 1885 استحوذت عليه طائفة بيت هامدراش هاجدول وحولته إلى معبد.