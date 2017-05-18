عز الدين التقت نظيرها المغربي: تشكيل لجنة فنية للاستفادة من تجارب البلدين

استقبلت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتورة عناية عز الدين، اليوم الخميس، الوزير المنتدب المكلف باصلاح الادارة والوظيفة العمومية في المغرب محمد بن عبد القادر يرافقه سفير المغرب امحمد كرين ونائب السفير محمد السعيدي، وتم البحث في آفاق التعاون بين الوزارة وتحديدا في مذكرة التفاهم التي وقعت بين الوزيرين السابقين في كلا الوزارتين نبيل دو فريج ومحمد مبديع. وتم الاتفاق على تعيين لجنة فنية لمتابعة تنفيذ المذكرة لما فيه مصلحة البلدين.

عز الدين

واشارت الوزيرة عز الدين الى ان “الزيارة للتعارف، تحدثنا خلالها عن افاق التعاون. كما استعرضنا اعمال الوزارتين وأطلعنا الوزير المغربي والوفد المرافق على المشاريع وبرامج التطوير المستقبلية لوزارة التنمية الادارية، ولا سيما برنامج التحول الرقمي الذي عقد مؤتمره منذ حوالى الاسبوعين، ونحن في صدد وضع الاستراتيجية الوطنية للبرنامج لتقديمها الى مجلس الوزراء”.

وقالت: “سبق وان وقعت اتفاقية للتعاون بين الوزارتين في لبنان والمغرب، نأمل تفصيلها”. وأعلنت انه “تم الاتفاق خلال اللقاء على تعيين لجنة فنية للاستفادة من تجارب البلدين تجتمع قريبا في المغرب”.

القادر

من جهته، وصف الوزير المغربي اللقاء ب”الفرصة الطيبة”، وقال: “هناك اطار للتعاون وتبادل التجارب بين الوزارتين استحضرنا خلاله مضامين اتفاقية التعاون الموقعة وسبل تنفيذها”.

واضاف: “تم تشكيل لجنة فنية مشتركة سنستضيفها في المغرب لاعداد برنامج تنفيذي للسنة المقبلة”.