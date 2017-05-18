مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس في 18/5/2017

مقدمات نشرات الأخبار المسائية

* مقدمة نشرة أخبارت”لفزيون لبنان”

خطف أحد اللبنانيين في عرسال من قبل مجموعة مسلحة اقتادته الى جهة مجهولة وقال مراسلنا في عرسال إن المواطن المخطوف يدعى “محمد أحمد الحجيري” وإن الجهة الخاطفة يرجح ان تكون تابعة لتنظيم داعش. وتتولى القوى الامنية اللبنانية التحقيق في المسألة.

وتأتي عملية الخطف هذه غداة العملية النوعية التي قام بها الجيش اللبناني الليل الفائت في الإغارة بالطوافات والقصف بالمدفعية لمواقع المسلحين الارهابيين في جرود عرسال ورأس بعلبك وقد واكبها رئيس الجمهورية من غرفة العمليات في قيادة الجيش في اليرزة.

وفي الجنوب أقدمت قوة إسرائيلية مؤلفة من سبعة جنود على خرق الخط الازرق في منطقة جبل الشحل جنوب مزارع شبعا أثناء تحضيرها لكمين لرعاة الماشية في المنطقة. وكان وزير الخارجية الايطالي قد أجرى محادثات مع كبار المراجع اللبنانية حول الوضع في الجنوب وسبل تأكيد الاستقرار في لبنان وتنمية العلاقات بين روما وبيروت.

وفي الشأن الانتخابي لا جديد في المواقف والتطورات باستثناء ما أعلنته كتلة الوفاء للمقاومة ان القبول بصيغة النسبية الكاملة من قبل كل الفرقاء مؤشر إيجابي جدا يحتاج الى استكمال النقاش حول عدد الدوائر وحجمها. فيما أكد الوزير جبران باسيل رفض اعتماد لبنان دائرة واحدة مع النظام النسبي.

وقبل الدخول في التفاصيل نشير الى سقوط عشرة جرحى على الاقل في عملية دهس نفذتها سيارة مسرعة في ميدان “تايمز سكوير” في نيويورك.

البداية من زيارة المسؤول الايطالي الذي جال على المقار الرسمية ناقلا دعم بلاده للبنان وفي حين حمل الى رئيس الجمهورية ميشال عون دعوة من نظيره الايطالي لزيارة ايطاليا أكد الدبلوماسي الاوروبي أن بلاده “ماضية في تقديم الدعم للبنان لا سيما للقوى المسلحة في وقت حذر وزير الخارجية امام ضيفه من أن “لبنان وصل الى نقطة الانهيار من حيث قدرته على تحمل التدفق الكثيف للنازحين السوريين على أراضيه”.

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* مقدمة نشرة أخبار الـ “ام تي في”

الكلام عن ايجابيات البحث عن قانون انتخاب ما عاد ينفع لتغطية حقيقة الواقع المأزوم الذي بلغه هذا الملف. فبين امل والتيار الوطني معركة عنيفة والتيار بات ينتظر موقفا ايجابيا ضاغطا من حزب الله على الحركة والا فهو يعتبره متواطئا معها في تفشيل كل خطط الوزير باسيل الانتخابية والتيار يعتبر ايضا ان الثنائي المسيحي قدم الكثير لقبوله النسبية وهو ينتظر تجاوب الثنائي الشيعي مع التعديلات التي طرحها لا ان يصدها بتعال وكأنها لم تكن.

وفيما ينتظر التيار الحر ان يدفع حزب الله ما عليه من صيانة التفاهم بينهما دفعت القمة العربية الاسلامية الاميركية في الرياض الحزب الى خطف قانون الانتخاب وجعل الموافقة على التعديلات عليه نتيجة غير مضمونة قد يستحقها الحريري اذا التزمت القمة حماية خاصرتي الحزب وايران.

في السياق يرفض الرئيس الحريري تقييد حركته في القمة لكنه يعرف انه سيسير بين الالغام صونا لوحدة الحكومة والاستقرار وحرصا على عدم وضع لبنان في مواجهة العرب والعالم.

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* مقدمة نشرة أخبار الـ “ان بي ان”

وكأن لاشيء يستدعي العجلة وابسط وصف لمشهد التمادي في غياب البحث الجدي عن مخرج لمأزق الانتخاب ان الرحالة الباحثين عن صيغة تجنب البلاد اي مجهول انزلوا الاحمال عن اكتافهم تاركين للقدر تقرير المصير، مصير آخر ربما انصف اليه البعض في امور اكثر جدوى للحياة الدنيا خطف اليوم حيزا من عناوين الاخبار. هذا في الظاهر لكن العارفين في ما يدور همسا في الكواليس ان ما نشهده ليس سوى مسار لتوافق خفي بظاهره ونابض في جوهره اما الستين واما التمديد.

مصادر عليمة قالت للnbn ان المرسوم قد رسم وبات من غير المتاح الخروج من دائرته وتضيف اللاءات التي رفعها المكابرون تتساقط الواحدة تلو الاخرى فالفراغ حاصل والستين حاصل واما التمديد وتسأل من وضع لبنان امام هذا الجدار كما وتسأل كيف للعهد الجديد ان يواجه الجدار الذي ارتفع بعدما اعلى السقف الذي عاهد اللبنانيين به، لا المعطيات توحي بخرق ما ولا معطيات ايضا توحي بغير ذلك وكأن ازمة القانون الانتخابي الذي سعر البعض لاجله عصب الطائفية لا يكفي ما تضاف اليه قلق يستشعرونه قادما من قمة الرياض رغم الالتزام الذي شدد عليه الرئيس سعد الحريري لما خص تحصين الساحة الداخلية وتجنيب لبنان من اي تداعيات.

وفيما الساحة العربية منكبة لاستقبال الرئيس الاميركي دونالد ترامب فان ساحة المواجهة مع الارهابيين مستمرة في جرود السلسلة الشرقية حيث نفذ الجيش اللبناني عملية عسكرية نوعية ضد تنظيم داعش قضى فيها على اعداد منهم ودمر دشما وتحصينات وقد تابعها العمادان عون الاول بوصفه قائدا اعلى والثاني بوصفه قائدا قائما ووصفت بانها من العمليات الهامة.

في مقلب آخر قناة الجديد واصحابها الى القضاء بعد ادعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت عليهم باربع جرائم على خلفية دعوى الرئيس نبيه بري.

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* مقدمة نشرة أخبار الـ “او تي في”

في الأيام القليلة المقبلة، سيكون على لبنان أن يترقب حدثين بارزين اثنين:

أولا انتخابات رئيس جديد في إيران. وهو استحقاق سيكون له أكثر من تأثير على المشهد المحيط بنا، خصوصا لجهة رسم ملامح العلاقات المقبلة بين طهران وواشنطن، بكل تشعباتها من الخليج إلى المتوسط…

ثانيا، زيارة دونالد ترامب إلى المنطقة… حاملا بيد، أزمته الداخلية وملفاته الإشكالية واحتمال فتح تحقيق خاص ضده، أو حتى بدء إجراءات عزله رئاسيا… وحاملا باليد الأخرى رصانته وحكمته المعهودتين… وترسانة أسلحة قادرة على إشعال أي حرب تنفيسية، لنسيان مأزقه البلدي…

بين هذين الاستحقاقين يدخل لبنان غدا، أيامه العشرة الفاصلة عن آخر جلسة لبرلمانه الممدد لنفسه، في 29 أيار… كمن يدخل حقل ألغام… بلا خرائط ولا كاسحات ولا حتى خوذة…

حقل ألغام قد يكون حافلا بكل القنابل الموقوتة… من الأوهام حتى الجنون…

هل من سبيل لتجنب كارثة كهذه؟ نظريا نعم. عبر قانون انتخاب… عمليا كل الاحتمالات واردة… وهو ما يقتضي التحوط للمواجهة… بدءا من ضرب الإرهاب على الحدود… هناك حيث عيون الجيش ساهرة… وحيث عينا قائده الأسبق والأعلى… حاضرة وراعية، نهارا وليلا…

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* مقدمة نشرة أخبار “المنار”

صمت انتخابي عشية التصويت الايراني الذي تتحضر له الجمهورية الاسلامية لاختيار رئيسها، غدا يتنافس ابناء الثورة الاسلامية في انتخابات لا يعرف مثيلها الكثيرون من جيران ايران الذين اشعلوا المنطقة حروبا تحت ادعاءات دعم الحرية والديمقراطية وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

دول تظن انها ستحدد مصير المنطقة بقمة اسموها عربية اسلامية مع الرئيس الاميركي بعد ان فشلت كل محاولاتهم الدموية من سوريا والعراق الى البحرين والقطيف واليمن الذي دمروه وقتلوا اهله واغرقوه بالكوليرا احد اوبئة عدوانهم وحتى تستقبل الرياض ضيفها الاميركي الملاحق بتهديد العزل مع اتساع ازمته مع القضاء على خلفية حملته الانتخابية تبقى الانتخابات الايرانية عدوانا للحدث الذي يثبت المسار الجمهوري في جمهورية اسلامية وايا كان الفائز من المرشحين فان المنتصر هو الشعب الايراني وثورته المجددة رغم كل محاولات حصارها.

في لبنان حصار سياسي وخنق انتخابي ولا من يخفف الواقع المأزوم الا بعبارات الامل التي لم تترجم جديدا الى الآن وعليه كان تنبيه كتلة الوفاء للمقاومة من مخاطر المغامرة بالبلاد عبر استسهال انقضاء ولاية المجلس قبل اقرار قانون انتخابي جديد، داعية للبناء على مؤشر قبول مختلف الاطراف بالنسبية على ان يكثف النقاش حول تقسيم الدوائر وعددها وضوابط تحقيق الانصاف وحسن التمثيل.

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* مقدمة نشرة اخبار “المستقبل”

ثلاث قمم ستشهدها الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية يومي السبت والأحد المقبلين، لتجمع حكام العرب والمسلمين في إعلان تحالف واسع وتاريخي ضد الإرهاب، مع إطلاق مركز دولي لمكافحة الإرهاب في ختام القمم.

الضيف الأساسي سيكون الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليغير وجهة أميركا في المنطقة، بعد 8 سنوات من الاعتكاف الأوبامي. وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اعتبر زيارة ترامب تاريخية معلنا أنها ستعزز الشراكة بين الرياض وواشنطن، وأوضح أن اختيار السعودية كأولى الزيارات الخارجية للرئيس ترامب يرجع لمكانة المملكة لديه، مؤكدا الاتفاق على ضرورة التصدي لإرهاب إيران وتدخلاتها.

رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري سيكون بين الرؤساء الحاضرين في القمة العربية الإسلامية، كذلك وزير الخارجية جبران باسيل، الذي قال لتلفزيون المستقبل ردا على حملات التحريض، إن الذي “يصطاد في المياه العكرة لن يحصد شيئا.

وفي ملف المياه العكرة يستمر تلفزيون المستقبل في متابعة ملف تلوث مياه الليطاني. ومن بلدة برالياس إلى بلدة المرج حيث نكشف اليوم عن مئة وثمانين إصابة. نائب البقاع الوزير جمال الجراح كشف أن الرئيس الحريري يتابع هذا الموضوع بالتفصيل، ويعمل على تنفيذ قوانين أقرت لتنظيف النهر ومكافحة التلوث. وفي البقاع أيضا تقبل اليوم أهالي الفتيات الأربعة التعازي اللواتي قتلهن اللعب.

وليس بعيدا عن الأحزان، كشف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنه “بالتوافق مع المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان وبالتشاور مع الرئيس الحريري، ستتشكل لجنة مشتركة بين دار الإفتاء ورئاسة الحكومة ومجموعة قانونية لمتابعة القضايا المحقة للموقوفين، بعد إضراب بعضهم عن الطعام، والاتصال بذويهم وتولي الجانب القانوني لقضيتهم.

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* مقدمة نشرة أخبار الـ “ال بي سي”

حين يكون مستوى وزير في التخاطب “لا لحمة ولا عضمة” لترميها للبعض ففي اي بلد نكون نعيش؟ وحين لا يحتمل وزير مقالا او تحقيقا وتغريدة ويروح يستخدم عبارات بذيئة ومهينة ففي اي بلد نكون نعيش؟ وحين تكون مزايدات او مناقصات بغير الآلية القانونية ويمنع على الرأي العام ان يناقش فيها واذا ناقش فالويل والثبور وعظائم الامور ففي اي بلد نكون نعيش؟ اعذرونا يا سادة شفافيتكم وجهة نظر، شعاراتكم المؤسساتية وجهة نظر فلا الشفافية تشبهكم ولا العمل المؤسساتي ينسجم واداءكم، مزايدات تهريبة، مناقصات مريبة والنتيجة مليارات تهدر ولا تصب في خزينة الدولة التي تئن من ثمانين مليار دولار دينا، والديون على الجرار احدث الفضائل في الجمهورية غير الفاضلة امتياز اقترحه وزير الاتصالات من شركة لتقديم خدمات الانترنت، الامتياز مشوب بعيوب تفوق العشرة وابرز ما في هذه العيوب ان بنودا في الامتياز مخالفة في الدستور فهل ادرك الوزير انه خالف الدستور، وفي هذا الحال هل يعرف ما هي التبعات حين يخالف وزير الدستور.

فضيحة الانترنت ربما تستدعي وضع مجلس الوزراء يده على الملف وتعليق العمل بالامتياز الموقع ربما يستعدي تحرك لجنة الاتصالات النيابية وانشاء لجنة تحقيق برمانية وربما يستدعي تحرك النيابة العامة المالية كي لا تتحول الدولة الى هيكل عظمي ويذهب كل اللحم الذي تحدث عنه الوزير الى كل الخزائن باستثناء خزينة الدولة لكن السوابق تستدعي من الراي العام ان يحتاط مما يمكن ان يحدق فقد يتمسك البعض بالامتياز تحت طاولة التلويح بتقديم استقالته على غرار تمسكه بمناقصة الكهرباء تحت طائلة تقديم استقالته وهكذا وخشية من الاستقالة يمرر ما يمكن تمريره.

فضيحة اخرى الشفافية فيها قناع لآداء غير شفاف اختيار رئيس جديد لتلفزيون لبنان فبعد 100 يوم على الوعود قبل اكتشاف مجلس الخدمة المدنية وبعد استلام لجنة الخدمة المدنية بلاغا عادت الازمة الى المربع الاول بعدما رفض رئيس الجمهورية ما حمله اليه وزير الاعلام الذي نفض يده من الموضوع معلنا انتهاء دوره فيه.

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* مقدمة نشرة أخبار “الجديد”

هدوء أعصاب سياسي يعم البلد وكأن لا مهل داهمة أو على أبعد تحليل فإن السلطة تناولت جرعة مخدرة لن تصحو منها الا وهي في وادي الستين تجاوز السياسيون الحافة ودنت الخطوات نحو الهاوية التي ستسقط فيها جلسة التاسع والعشرين من الجاري لتبدأ مرحلة خيار القانون النافذ غير أن وزير خارجية القوانين جبران باسيل أعلن مساء أن هناك قانونا جديدا سيعتمد ولو بعد حين.. معلنا رفض التيار اعتماد لبنان دائرة واحدة مع النظام النسبي لأن ذلك سوف يؤدي الى الديمقراطية العددية وقال إن المعضلة الأسياسية حاليا ليست في التفاصيل التقْنية للقانون بل في القرار السياسي وتفسير فحوى المناصفة وبما يشبه التفهم لمخاوف التيار خرجت كتلة الوفاء للمقاومة بعبارة الضوابط لتحقيق الانصاف وحسن التمثيل لكنها أمسكت العصا من النصف بين عون وبري فشددت على التنبه لمخاطر المغامرة بالبلاد واستسهال اتقضاء ولاية المجلس قبل إقرار قانون الانتخاب وآليات ومهل تنفيذه وعلى ضفة المستقبل فإنها تعزف على غير قانون وينهمك الرئيس سعد الحريري في تحضيرات القمة الإسلامية في السعودية تاركا غير تساؤل عن مدى عودته إلى تبني خيار التمديد لمجلس النواب وهو الذي كان أقلع عن هذا القرار وأسقط مخططه التوجيهي سابقا هذا التحول إن صحت توقعاته فإنه سيزيد الأمور تعقيدا.. لا سيما أن الحريري أبقى على سياسة الصمت الانتخابي ولم يعط الزر النووي لكتلته النيابية لكي تصرح بموقفها عن القانون وإذا ما عاد اليوم وسار بالتمديد فستكون الدورة الاستثنائية في خطر ولن تشجع رئيس الجمهورية على فتحها في الأول من حزيران. وإلى شجاعة رجل فارس كانت البطريركية المارونية تحتفي اليوم بدولة رئيس من رجال الدولة وتمنحه وسام طلب العودة إلى لبنان لأن البلد في حاجة إلى أمثاله في السلطة كما قال البطريرك بشارة الراعي وسلم الراعي المحتفى به عصام فارس شهادة وشاح سيدة قنوبين الأول بحضور بطاركة من الشرق والغرب وعلى طريق رجال الدولة المدنية وحيثما أصبح المواطنون مجرد أرقام تعد وتحصى لرسم الدوائر الانتخابية تجرأ عدد من الفنانين والسياسيين والاعلاميين والناشطين المدنيين على مقاربة قانون الانتخاب انطلاقا من نص الدستور، الذي يؤكد ان لبنان دولة مدنية يتساوى على ارضه جميع مواطنين، فلا شرعية لاي قانون انتخابي يكرس البلد اقطاعات لاهل الاقطاع باسم الطوائف ويحرم حق اي مواطن بالانتخاب كما بالترشح بحل من اي قيد طائفي.