الجراح رعى افتتاح معرض للصم بمبادرة من الفا: ندعم كل جهد يحقق الإندماج

أطلقت شركة ألفا بإدارة “أوراسكوم” للاتصالات وبرعاية وحضور وزير الإتصالات جمال الجراح، وضمن برنامجها للمسؤولية المجتمعية “ألفا من أجل الحياة” مبادرة جديدة مع مؤسسة الأب اندويخ للصم، تمثلت بإفتتاح معرض Ikebana Spirit في Exotica جل الديب، عرضت خلاله اعمال فنية في مجال تنسيق الزهور على الطريقة اليابانية من صنع تلامذة الجمعية. في حضور رئيس مجلس إدارة شركة ألفا ومديرها العام المهندس مروان الحايك ومدير عام شركة Exotica جو يونس ومسؤولين في الوزارة والهيئة الإدارية في ألفا وفريق العمل وحشد إعلامي.

وتولت نقيبة محترفي الفنون التخطيطية والرسوم التعبيرية ريتا مكرزل، تقديم شرح تفصيلي عن القطع الفنية التي قدمها التلامذة والتي عكست موهبة فنية فريدة وتطلبت عملا متواصلا مع التلامذة لتعليمهم خصائص هذا الفن”.

الجراح

وقال الوزير الجراح: “ما تقوم به شركة ألفا هو دليل على التزامها المجتمعي، وأنا أعتبر أن الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة هم مسؤولية الجميع. هذه المسؤولية التي تتجسد عبر هذا الدعم الذي تحدث عنه السيد الحايك. وآمل أن تخصص كل الوزارات والشركات انتباها أكبر لهذه القضية وموارد مالية أكثر دعما لهذه الشريحة التي هي بحاجة الى أن نقف إلى جانبها والتي تشكل شريحة أساسية من المجتمع”.

وقال: “هؤلاء الأشخاص يعانون من وضع معين، ولكن الله اوجد أناسا كي يساعدونهم ويدعمهونهم ليكونوا فعالين ويدربونهم ليتعلموا مهارات معينة، وبالتالي إنهم أناس يحولون جزءا من مجتمعنا من عبء إلى إنتاج”، مشيرا إلى أن “قضية الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة هي من أهم القضايا التي من الممكن أن نحملها على عاتقنا كوزارة اتصالات أو كمؤسسات، وعلينا جميعا أن ندعم هذا الجهد وهذا التحول الذي يحقق الإندماج ويمكن هؤلاء الأشخاص من أن يكونوا فاعلين”.

وحيا شركة ألفا على “دورها من أجل الحياة الذي يشكل نموذجا من خلال برنامجها للمسؤولية المجتمعية”. داعيا إلى “الإستمرار به وتطويره”. واكد “استعداد الوزارة لتقديم الدعم الكامل له”. كما حيا “مؤسسة الأب أندويخ على العمل الذي تقوم به مع التلامذة، وشكر شركة Exotica على “دعم هذه المبادرة”. ولفت إلى “ضرورة تخصيص جهد وإمكانات اكبر لهذه القضية وتأمين مختبرات للشباب كي يتدربوا على مهارات جديدة وإنتاج من نوع آخر كي يستطيعوا الإعتماد التام على انفسهم”.

يذكر أن ريع المعرض يعود للجمعية والتلامذة.