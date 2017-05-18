اوغاسبيان: التفاهمات متقاربة حول القانون النسبي على أساس 15 دائرة

أعلن وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان أنه سيكون هناك قانون جديد للانتخابات قائم على النسبية الكاملة قبل التاسع عشر من حزيران موضحًا ألا مفر من التمديد التقني لأن الفراغ في السلطة التشريعية يؤدي الى الفوضى الدستورية وقال:” ليس من فريق سياسي يؤيّد الفراغ فلا مصلحة لأي طرف بأخذ البلد نحو المجهول أو الكارثة”.

وأوضح أوغاسبيان عبر “صوت لبنان” أن التفاهمات باتت متقاربة حول القانون النسبي على أساس خمس عشرة دائرة والبحث اليوم هو حول تفاصيل الصوت التفضيلي مؤكّدًا أن اللقاءات ستتكثّف بعد عودة الرئيس سعد الحريري من زيارته الى الرياض للوصول الى قانون للانتخاب. ورأى أوغاسبيان أن تطبيق النسبية يجب أن يترافق مع توعية المواطنين على آلية الانتخاب.

أوغاسبيان شدد على أن إجراء الاستحقاق الانتخابي وفق قانون جديد ينعكس ايجابا على الاستثمار في لبنان ويحميه من المخاطر الأمنية والاقتصادية.