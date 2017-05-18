هبوط طائرة أردنية بالدوحة بعد “بلاغ كاذب”

هبطت طائرة تابعة للخطوط الملكية الأردنية كانت متجهة من دبي إلى العاصمة عمان اضطرارياً في مطار الدوحة بقطر.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن رحلة طيران الملكية الأردنية (RJ611) هبطت في مطار الدوحة لأسباب أمنية بعد قيام مسافر على متن الطائرة بإعلام طاقم الرحلة بوجود جسم مشبوه على متنها.

وأضاف البيان أن “قائد الطائرة وهي من طراز إيرباص 320 وعلى متنها 124 مسافرا قرر تحويل مسارها بعد سماع الخبر من المسافر والهبوط في أقرب مطار بحسب التعليمات المتعلقة بهذا الأمر، حيث يتوجب أخذ البلاغ على محمل الجد حفاظا على سلامة المسافرين”.

وأشارت الشركة إلى أنه تم إخلاء الطائرة من جميع المسافرين بعد هبوطها مباشرة وجرت عملية تفتيش دقيقة للطائرة وأمتعة الركاب من قبل السلطات الأمنية في مطار الدوحة، حيث لم يتم العثور على شيء وتبين عدم صحة البلاغ.

وسوف تتابع الطائرة رحلتها بالمسافرين، الذين كانوا على متنها إلى عمان بعد إتمام الإجراءات الإدارية الأخرى، فيما جرى تسليم المسافر، الذي تسبب بإزعاج الركاب وطاقم الطائرة وتحويل مسار الرحلة، إلى الجهات المختصة في قطر للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه.