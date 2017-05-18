4 قرارات اتهامية بجرائم ارهابية وقتل ومحاولة قتل عسكريين

أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان الأربعاء، أربعة قرارات اتهامية أحال بموجبها ستة متهمين موقوفين خمسة سوريين ولبناني أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة في جرائم ارهابية لجهة الانتماء الى تنظيم ارهابي مسلح والقتال ضد الجيش وقتل ومحاولة قتل عسكريين وتخريب.

فاتهم في القرار الاول السوري فادي قرقوز في جرم الانتماء الى تنظيم “داعش” والمشاركة في القتال ضد الجيش في عرسال وقتل ومحاولة قتل عسكريين وتخريب سندا الى المواد 335/549/549/201/733 عقوبات والمادتين 5-6 من قانون 11/1/1958 و72 اسلحة.

واتهم في القرار الثاني السوري أسامة عبد الرحيم شمس الدين في جرم الانتماء الى جبهة النصرة والمشاركة في القتال ضد الجيش في عرسال وقتل ومحاولة قتل عسكريين وتخريب سندا الى المواد المذكورة اعلاه.

واتهم في القرار الثالث ثلاثة سوريين هم عمر طحبيش بلال العر ومصطفى أحمد في جرم الانتماء الى تنظيم “داعش” والانتقال من مخيم عين الحلوة الى سوريا، للقتال في صفوف التنظيم سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5-6 من قانون 11/1/1958 و72 اسلحة.

واتهم في القرار الرابع اللبناني (ع.ع) في جرم القتال في جبل محسن في احداث طرابلس، ثم مبايعة تنظيم “داعش” سندا الى المواد 335/733 عقوبات والمادتين 5-6 في قانون 11/1/1958 و72 اسلحة.