مستوطن إسرائيلي يقتل فلسطينيا ويصيب آخر

قتل شاب فلسطيني وأصيب مصور صحفي، الخميس، برصاص مستوطن إسرائيلي خلال مواجهات شاركت فيها قوات إسرائيلية قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة أن الشاب القتيل هو معتز بني شمسة ( 23 عاما)، ووصف إصابة مصور وكالة “أسوشيتد برس” مجدي اشتية بالمتوسطة.

وكان لمستوطن أطلق الرصاص على مجموعة من الشبان الفلسطينيين في بلدة حوارة جنوبي نابلس، مما أسفر عن إصابة شاب بجروح خطيرة ومصور صحفي حسب ما أفادت “سكاي نيوز”، مشيراً إلى أن عددا من الشبان الفلسطينيين أغلقوا شارعا في البلدة أمام حركة سير مركبات المستوطنين وقاموا برشقها بالحجارة وألحقوا أضرارا بأربع مركبات إسرائيلية.

ودعت في وقت سابق اللجنة الوطنية الفلسطينية لدعم إضراب الأسرى في السجون الإسرائيلية، الجماهير الفلسطينية إلى التوجه إلى نقاط التماس والحواجز الإسرائيلية دعما للأسرى الذي دخل إضرابهم المفتوح يومه الـ 32.