معرض الوظائف في الجامعة اللبنانية الكندية – LCU

نظّمت الجامعة اللبنانيّة الكنديّة – LCU عينطورة – كسروان، معرض الوظائف 2017 تحت عنوان “وظيفة المستقبل اليوم” Your Future Career Today، شاركت فيه أكثر من 40 شركة ومؤسسة بينها المصارف وشركات خدمات التأمين وإعادة التأمين والسياحة والشركات المالية والاقتصادية والمعلوماتية والمصانع وشركات الصناعات الغذائية والمجوهرات، وكانت مشاركة لافتة ومميزة للجيش اللبناني في مبادرة لتشجيع الطلاب على الإنخراط في صفوف الجيش والسلك العسكري.

وكانت مناسبة لتقريب المسافات بين الطلاب وهذه المؤسسات، وفتح مجال التواصل عبر مندوبيها من خلال تعريف الطلاب كل بحسب إختصاصه على المهن وفرص العمل والتدريب المتوافرة لديهم.

رئيس الجامعة الدكتور روني أبي نخله إفتتح فاعليات المعرض بكلمة، تمنّى فيها التوفيق للطلاب الذين يستعدون لمواجهة تحديات المستقبل، قال ” أتمنى للطلاب الذين منحونا الثقة لمساعدتهم على تخطي مرحلة الإختصاص الأكاديمي، أن يعتبروا الـ LCU مرجعهم وسندهم الدائم حتى يدخلوا الى سوق العمل ويبنوا حياتهم المهنية ويعطوا لبنان والعالم من طاقاتهم وابداعاتهم. التزامنا معكم أثمر بالأرقام عن نسبة توظيف طلاب جامعتنا تصل الى 94 في المئة، ومع هذا المعرض أتمنّى أن تجدوا جميعًا فرص العمر التي تحلمون بها”

معرض الوظائف بات محطة سنوية ضرورية لتلاقي طلاب الجامعة مع القطاعين العام والخاص واستثمار ما تعلموه في البرامج والمناهج الأكاديمية لتلبية حاجات ومتطلبات سوق العمل، تخلله محاضرات وورش عمل مع متخصصين ومستشارين في علم التوظيف وإدارة الموارد البشرية، ركزت في عناوينها على تدريب الطلاب وتحضيرهم لتقديم طلبات التوظيف وترشيحاتهم لمراكز المسؤولية وكيفية تحضير السيرة الذاتية، الـ Dress code وأدبيات المقابلات وكيفية استعمال المهارات الشخصية والمكتسبة خلال مقابلات التوظيف.