عودة قانون الانتخاب إلى “الستين” مع أرجحية التمديد

توافق رئيس الجمهورية ميشال عون مع رئيس الحكومة سعد الحريري على الموقف اللبناني الواجب في القمة الأميركية ـ العربية، حيث يكون وزير الخارجية جبران باسيل الى جانبه، لكن الفرقاء الآخرين مازالوا على قلقهم، لذلك عمدوا تجميد حركة الاتصالات من اجل قانون الانتخابات الى ما بعد هذه القمة، فاذا سارت الامور على خير ما يرام يمكن جمع مجلس النواب خلال 24 ساعة واتخاذ القرار اما بالعودة الى قانون الستين او بالتمديد للمجلس مرة ثالثة، مع ترجيح المصادر لـ”الأنباء” لكفة التمديد، واذا اصطدم موقف رئيس الحكومة في القمة بالموقف الذي يريده “حزب الله” فقد تتدهور الامور الى درجة تطيير الحكومة.

واعترفت المصادر بأن كل ما حصل من اخذ ورد حول قانون الانتخابات هو لعب في الوقت الاقليمي الضائع ولتيئيس اللبنانيين وبالتالي اقناعه بأنه ليس في ميدان الانتخاب سوى قانون “الستين”، او بالاحرى التمديد الذي اعتبر سامي الجميل رئيس حزب “الكتائب” انه بات حتميا.