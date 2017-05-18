لبنان أمام مرحلة كباش سياسي لا يمكن التكهن بنتائجه

أكدت مصادر نيابية أن البحث في قانون الانتخابات عاد إلى نقطة الصفر، بعد أن سحب رئيس مجلس النواب نبيه بري مبادرته وآثر الصمت، رامياً الكرة في ملعب الحكومة ورئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل الذي رأى في موقف بري إنعاشاً للطرح التأهيلي الذي تقدم به وأسقط من التداول، لاعتماده المبدأ الطائفي والمذهبي المرفوض من غالبية القوى السياسية.

وقالت المصادر إن الوضع في البلد في حال بقيت الأمور هكذا، قد يصبح أمام خيارين، إما الفراغ الذي لا يقبل به الرئيس بري وفريقه، وإما العودة إلى القانون النافذ الذي يرفضه الجانب المسيحي بغالبيته، ما يعني أن البلد ذاهب إلى كباش سياسي لا أحد يتكهن كيف ستكون نتائجه، إذا ما فشلت المساعي بتحقيق خرق ما بشأن قانون الانتخابات.

وشددت على أن القانون النافذ مهما قيل عنه يبقى أفضل بكثير من المشاريع المطروحة، أكان بالنسبة للقانون التأهيلي أو النسبية.