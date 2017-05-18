في برج البراجنة… عملية توقيف نوعية للقوى الأمنية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انه وبناءً على معلومات توافرت لدى فصيلة برج البراجنة في وحدة الدرك الإقليمي، حول قيام أحد الأشخاص من التابعية السورية بترويج المخدرات في الضاحية الجنوبية لبيروت، تمكنت دورية من الفصيلة المذكورة من توقيف المشتبه به في المحلة المذكورة على متن دراجة آلية من دون أوراق ثبوتية، ويدعى: “ر. ع.” (مواليد عام 1984)، وضُبط بحوزته كمية من المخدرات، عبارة عن /44/ مظروفاً من النايلون تحتوي على مادتي حشيشة الكيف والسيلفيا، معدّة للترويج، إضافةً إلى ضبط سكين “خنجر”.

وتبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب خلاصتي حكم بجرم مخدرات.

وأحيل الموقوف مع المضبوطات والدراجة الآليّة، إلى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معه، وذلك بناءً على إشارة القضاء المختص.

في سياق متصل، فجر تاريخ 13/5/2017 أقدم مجهول على سرقة أحد المنازل في محلة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية، بواسطة الكسر والخلع.

بالتاريخ ذاته، ونتيجةً للتحريات والاستقصاءات المكثّفة، تمكنت فصيلة برج البراجنة في وحدة الدرك الإقليمي من تحديد هوية المشتبه به وتوقيفه في المحلّة ذاتها، ويدعى: “ع. أ.” (مواليد عام 1994، لبناني)، وبالتحقيق معه، اعترف بسرقة المنزل وبتعاطيه المخدرات، وعُثر بحوزته على كمية من الحبوب المخدرة وورقة نقديّة مزيّفة من فئة المئة ألف ليرة، وأوراق ثبوتية عائدة لأصحاب المنزل الذي تعرّض للسرقة.

وبتفتيش أحد المباني قيد الإنشاء الذي استخدمه لتخبئة المسروقات، عُثر على حقائب يد نسائية وساعات يد وهواتف خلوية وأوراق ثبوتية عائدة لعددٍ من الأشخاص.

وأودع الموقوف مع المضبوطات القضاء المختص، بناءً على إشارته.