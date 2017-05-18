الرياشي رداً على “LBCI”: الكلام عن طرح رئيس الجمهورية اسما علي بشأن تعيينات تلفزيون لبنان غير صحيح

غرد وزير الاعلام ملحم الرياشي عبر حسابه على موقع “تويتر”، تعليقا على ما ذكرته “المؤسسة اللبنانية للارسال” حول تعيينات تلفزيون لبنان قائلا: “ان ‏ما ذكرته الLBC عن طرح فخامة الرئيس اسما علي من خارج الآلية غير صحيح على الاطلاق، سؤالا وجوابا”.

ما ذكرته الLBC عن طرح فخامة الرئيس اسماً عليّ من خارج الآلية غير صحيح على الاطلاق، سؤالاً وحواباً #لبنان — Melhem Riachy (@MelhemRiachy) May 18, 2017