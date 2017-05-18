المرعبي: المكرمات الاماراتية جاءت في وقت يعاني فيه لبنان من الازمات

برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلا بوزير شؤون النازحين معين المرعبي، قام سفير دولة الامارات العربية المتحدة في لبنان الدكتور حمد بن سعيد الشامسي، بجولة في محافظة عكار شملت العديد من المشاريع التنموية التي انجزتها الامارات بالتعاون مع البلديات والمجتمعات المحلية.

المحطة الاولى كانت في مركز اتحاد بلديات جرد القيطع في بلدة حرار، حيث كان في استقباله النواب: خالد زهرمان ،نضال طعمه ، رياض رحال ،مفتي عكار الشيخ زيد زكريا، المونسنيور الياس جرجس، رئيس الاتحاد عبدالاله زكريا ورؤساء البلديات، عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل سامر حدارة، خالد طه منسق تيار المستقبل في عكار ،مدير مستشفى الحبتور ربيع الصمد.

وبعد ازاحة الستارة عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لسلسلة المشاريع التنموية التي مولتها دولة الامارات القى كل من رئيس الاتحاد زكريا ورئيس بلدية فنيدق احمد عبدو البعريني كلمتان شكرا السفير الشامسي على زيارته ودولة الامارات على مكرماتها.

ورد الشامسي بكلمة عبر فيها عن حبه للبنان ولشعب لبنان وتمنى النمو والازدهار والامن والامام لهذا البلد الذي له في قلبه عاطفة خاصة.

ثم انتقل الجميع الى مستشفى الحبتور في بلدة حرار حيث بادر الشامسي الى التبرع بالدم مشاركة بالحملة التي تنظمها المستشفى.

المحطة التالية كانت في بلدة ببنين، حيث كان في استقباله كل من النائب السابق مصطفى هاشم ورئيس رئيس اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع احمد المير ورئيس بلدية ببنين -العبدة كفاح الكسار وحشد كبير من رؤساء البلديات ومخاتير وفعاليات عكارية بعد ازاحة الستارة عن اللوحة التذكارية لعدد من المشاريع الانمائية والحياتية التي نفذتها بلديات وسط وساحل القيطع بتمويل من دولة الامارات العربية المتحدة في عدد من قرى وبلدات وسط وساحل القيطع، ألقى رئيس اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع احمد المير كلمة رحب فيها بالسفير مشيدا بالمكارم التي تقدمها دولة الامارات العربية المتحدة للعكاريين لتخفف عن كاهلهم الحرمان والاهمال المفروض عليهم وتفاقم هذا الحرمان جراء النزوح السوري المتزايد عاما بعد اخر جراء المحنة السورية”.

وقال: “ان اياديكم البيضاء وعطاءاتكم الكريمة لن ننساها ابدا، اننا نتوجه بالشكر والتحية إلى سمو أمير دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومتها وشعبها الطيب كما نترحم على مؤسس الدولة المرحوم الشيخ زايد آل نهيان، الذي حولها إلى دولة لها احترامها بين الامم، ونأمل من حكومتكم الكريمة المزيد من المشاريع لننهض بهذه المنطقة إلى افضل الاحوال الانمائية”.

المرعبي

القى الوزير المرعبي كلمة باسم الرئيس الحريري شكر فيها “دولة الامارات العربية المتحدة على كل ما تقدمه من المكرمات الطيبة التي من شأنها ان تخفف المعاناة عن العكاريين خاصة واللبناننين عامة”، واعتبر “ان هذه المكرمات من دولة الامارات العربية المتحدة جاءت في وقت يعاني فيه لبنان كثيرا من الازمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية فكانت هذه المبادرة اليد الكريمة التي تمتد الى اللبنانيين الذين سيذكرونها بالخير باستمرار”.

واكد انه “ليس غريبا على دولة الامارات ان تقف بكرمها الى جانب اللبنانيين كما فعلت وتفعل على الدوام وان اللبنانيين جميعا سيبقون اوفياء لهذه المكارم التي تتوالى بشكل دائم على امل ان تبقى دولة الامارات العربية المتحدة رائدة وسباقة بفعل الخير والخيرات في هذا المشرق والعالمين العربي والاسلامي”.

الشامسي

ورد السفير الشامسي بكلمة اكد فيها “ان سفارة الامارات في لبنان ستكون عامل خير وتواصل انساني مع الاشقاء اللبنانيين خصوصا بعد محنة النازحين السوريين في لبنان”.

ووعد بوقوف الامارات “باستمرار الى جانب لبنان وتنفيذ عدد اخر من المشاريع الحيوية والمهمة التي من شأنها ان تخفف الحرمان عن اهالي هذه المنطقة الطيبين”.

وزار السفير الاماراتي والوفد المرافق بلدة مشحا حيث دشن طريق عامة تربط بلدة مشحا ببلدات الجوار. وكان في استقبالهم رئيس واعضاء مجلس بلدية مشحا وبمشاركة حزبية وسياسية ودينية، بلدية واختيارية واجتماعية وحشد من ابناء البلدة وافتتحت بلدية مشحا “شارع الامارات” بلقاء اقيم في باحة المدرسة الحميدية الاثرية”.

بعد قص شريط الافتتاح وتقديم دروع تقديرية للسفير الشامسي القى الاعلامي زياد علوش كلمة رحب فيها بالحضور وقال: “من اجمل ما سمعت في قواعد الكفاح والتنمية والتغلب على الصعاب ما قاله حكيم العرب القائد التاريخي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، إن الحاضر الذي نعيشه الآن على هذه الأرض الطيبة هو انتصار على معاناة الماضي وقسوة ظروفه”.

وقال رئيس بلدية مشحا خالد عبدالقادر الزعبي: “نلتقي في مناسبة إعلان افتتاح هذا المشروع الحيوي والذي اطلقت عليه بلدية مشحا “شارع الامارات” تقديرا وشكرا وعرفانا والذي يشكل شريانا حيويا مهما لبلدة مشحا مع القرى المجاورة والذي لا تخفى نتائجه الايجابية وبكل الاتجاهات التنموية لا سيما الزراعية والبيئية منها والذي ما كان له أن يكون لولا هذه الهبة الكريمة التي تقدمت بها مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الانسانية من ضمن جهودها الخيرة التي شملت أمكنة عديدة في لبنان، فشكرا دولة الامارات الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا وشكرا لتيار المستقبل ولدولة الرئيس سعد رفيق الحريري و للأمين العام الشيخ احمد الحريري الذي كان صلة خير في هذا الانجاز وشكرا للمجلس البلدي السابق برئاسة المهندس زكريا الزعبي ولكل من ساهم وتعاون”.

المرعبي

والقى الوزير المرعبي كلمة مختصرة اشاد فيها “بدعم الامارات للبنان وبوقوفها الدائم الى جانبه”، واثنى على احتضانها للبنانيين والعرب والمسلمين”، وحيا القيادة الاماراتية الحكيمة.

وانتقل الوزير المرعبي والسفير الشامسي والوفد المرافق الى منطقة الجومة حيث يقيم الوزير المرعبي لقاء تكريميا على شرف السفير الشامسي والوفد المرافق.