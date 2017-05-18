مسلّم: اطلاق النار ظاهرة بربرية… ونعمل للسيطرة عليها

لفت رئيس شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي العقيد جوزيف مسلم الى ان عمليات النشل موجودة في المدن وفي اماكن تجارية واماكن السهر وهي محصورة في لبنان.

وفي حديث تلفزيوني، شدد على ان التجمعات التي ظهرت بوجه مطلقي النار عملها مهم، فلا يجب التحرك بعد وقوع ضحية اطلاق نار، ونحن جاهزون لأي مساعدة، لانها ظاهرة في المجتمع وبربرية ونعمل كقوى امن داخلي للسيطرة على الظاهرة.

وأوضح ان الاصابات نتيجة اطلاق النار دائمة واي شخص نعرف انه اطلق النار نتدخل لتوقيفه، مؤكدا اننا بحاجة الى ارادة اكبر وممكن للناس التبليغ عن الاشخاص الذين يطلقون النار وتقديم اي دليل لتقديمه، لتقديمه بدورنا امام القضاء، مشددا على ان تفلت الاشخاص غير مقبول وفور وصول اي معلومة نتدخل.

واكد ان هناك متابعة من قوى الامن لمطلقي النار وهناك اعداد هائلة من المطلوبين بخاصة في منطقة البقاع، لا احد يتدخل في موضوع توقيف الاشخاص، مشيرا الى انه كل يوم يتم توقيف عشرات الاشخاص.