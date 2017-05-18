زوار عين التينة يلمسون “قطبة وفاق مخفية”

نقل زوار عين التينة لـ”المستقبل” أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري بدا بخلاف اليومين الماضيين “مرتاحاً” في إطار حديثه عن القانون الانتخابي مُردداً عبارة “إن شاء الله خير”، وأشاروا إلى أنهم استشعروا من أجواء التفاؤل السائدة وكأنّ هناك “قطبة وفاق مخفية” يراهن عليها رئيس المجلس لإنجاز القانون العتيد، لفت انتباه عدد من الوزراء أمس “تقارباً ودياً” ملحوظاً بين باسيل من جهة والوزيرين خليل وعناية عزالدين خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي.