الراعي يقلّد عصام فارس وساماً

قلد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي نائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس وساما.

و​توجه الراعي الى فارس بالقول: “اردنا من خلال هذا التكريم المتواضع والتاريخي ان نعبر عن تقديرنا الكبير لشخصك وأعمالك”.وأضاف:” غبت عن لبنان لكن أعمالك الخيرة والانمائية حاضرة وحملت القضية اللبنانية في المنابر الدولية ونحن بحاجة لامثالك في السلطة”.

من جهته، أكد فارس بعد تقليده الوسام ان بكركي ساهمت وتساهم في الحفاظ على وحدة لبنان ، لافتا الى أن لبنان يستحق كل التضحيات لحمايته من الاجواء المحيطة به.

وكان فارس قد عاود نشاطاته في لبنان والتقى رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري بعدما كان قد غاب عن لبنان منذ العام 2005 ولم يزره الا لتهنئة الرئيس عون بانتخابه رئيسا.