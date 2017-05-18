لا تزال قضية التجديد لرياض سلامة غير محسومة بعد

لا تزال قضية التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة غير محسومة بعد، مع أن جهات عديدة تحدّثت عن اتفاق سياسي ناجز في شأنه، رغم عدم طرحه على طاولة الحكومة الأربعاء.

وفيما تقدّم وزير المال علي حسن خليل بطلب التجديد إلى رئاسة مجلس الوزراء، على أن يضعه رئيس الحكومة الحريري على جدول أعمال الجلسات المقبلة، أشارت مصادر وزارية إلى أن “الرئيسين عون والحريري ينتظران الوقت المناسب لاتخاذ هذا القرار، رغم استعجال رئيس الحكومة لبتّه سريعاً”.

غير أن مصادر سياسية نفت هذه الأجواء، مؤكّدة أن “عون لم يفاتح سلامة بالأمر خلال اللقاء الذي جمعهما في بعبدا، بل تحدث إليه فقط في أمور تتعلق بالسوق المصرفية وبسياسات مستقبلية”.

واعتبرت أن “رئيس الجمهورية لا يريد التجديد لسلامة لكن لا بديل لديه عنه حتى الآن”.